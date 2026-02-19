Hokejisti Kanade so si v sredo z zmago v četrtfinalu s 4:3 nad Češko priborili polfinale olimpijskih iger, a zmaga ima zaradi poškodbe kapetana Sidneyja Crosbyja grenak priokus. Kako resna je 38-letnikova poškodba, uradno še ni znano.

Kanadska hokejska reprezentanca se je na sredini četrtfinalni tekmi olimpijskih iger z golom Mitcha Marnerja v podaljšku za 4:3 rešila pred predčasnim koncem tekmovanja. A po zmagi s 4:3 nad Češko je bilo v kanadskem taboru veliko skrbi. Kapetan Sidney Crosby je srečanje po dveh naletih končal predčasno.

V začetku druge tretjine je nanj naletel Radko Gudas, Crosby se je po naletu pobral, a le nekaj sekund zatem občutil še enega, po katerem je v bolečinah zapustil ledeno ploskev. Sprva se je usedel na kanadsko klop, nato pa v spremstvu zdravstvenega osebja odšel v slačilnico in zaradi poškodbe spodnjega dela telesa predčasno končal tekmo.

Po tej prav veliko informacij o kapetanovem stanju, predvsem njegovem kolenu, niso imeli. "Ni se mi treba pretvarjati, ker res nimam informacij," je po zmagi za kanadske medije dejal selektor Jon Cooper in dodal, da jim je Crosby ob drugem odmoru zaželel srečo: "Dajte jih, fantje."

"Žal ni bil v stanju, da bi ekipi v nadaljevanju tekme pomagal, treba bo počakati rezultate nadaljnjih preiskav," je dodal Cooper, ki si nikakor ni želel, da bi bila to zadnja Crosbyjeva olimpijska tekma.

Foto: Reuters

Zvezdnik Pittsburgh Penguins, pri katerem prav tako nestrpno čakajo na nove informacije iz Milana, z rojaki v Italiji sicer lovi svoje tretje olimpijsko zlato.

Po poškodbi so v kanadskem kolektivu dejali, da ga čaka magnetna resonanca, trening reprezentance je predviden danes opoldne, ko naj bi posredovali več informacij.

Polfinale med Kanado in Finsko bo v petek ob 16.40, v večernem petkovem polfinalu pa si bodo nasproti stali Slovaki in Američani.