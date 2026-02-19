Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sidney Crosby zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir

Četrtek, 19. 2. 2026, 11.02

20 minut

Kanadski kapetan pod zdravniškim drobnogledom

Kako resna je poškodba Sidneyja Crosbyja?

Sidney Crosby | Kako resna je poškodba Sidneyja Crosbyja? | Foto Reuters

Kako resna je poškodba Sidneyja Crosbyja?

Foto: Reuters

Hokejisti Kanade so si v sredo z zmago v četrtfinalu s 4:3 nad Češko priborili polfinale olimpijskih iger, a zmaga ima zaradi poškodbe kapetana Sidneyja Crosbyja grenak priokus. Kako resna je 38-letnikova poškodba, uradno še ni znano.

hokej ZOI ZDA Švedska Quinn Hughes
Sportal Drama: po Kanadi, ki je ostala brez kapetana, sta se v podaljšku rešili tudi Finska in ZDA

Kanadska hokejska reprezentanca se je na sredini četrtfinalni tekmi olimpijskih iger z golom Mitcha Marnerja v podaljšku za 4:3 rešila pred predčasnim koncem tekmovanja. A po zmagi s 4:3 nad Češko je bilo v kanadskem taboru veliko skrbi. Kapetan Sidney Crosby je srečanje po dveh naletih končal predčasno.

V začetku druge tretjine je nanj naletel Radko Gudas, Crosby se je po naletu pobral, a le nekaj sekund zatem občutil še enega, po katerem je v bolečinah zapustil ledeno ploskev. Sprva se je usedel na kanadsko klop, nato pa v spremstvu zdravstvenega osebja odšel v slačilnico in zaradi poškodbe spodnjega dela telesa predčasno končal tekmo.

Po tej prav veliko informacij o kapetanovem stanju, predvsem njegovem kolenu, niso imeli. "Ni se mi treba pretvarjati, ker res nimam informacij," je po zmagi za kanadske medije dejal selektor Jon Cooper in dodal, da jim je Crosby ob drugem odmoru zaželel srečo: "Dajte jih, fantje."

"Žal ni bil v stanju, da bi ekipi v nadaljevanju tekme pomagal, treba bo počakati rezultate nadaljnjih preiskav," je dodal Cooper, ki si nikakor ni želel, da bi bila to zadnja Crosbyjeva olimpijska tekma. 

Sidney Crosby | Foto: Reuters Foto: Reuters

Zvezdnik Pittsburgh Penguins, pri katerem prav tako nestrpno čakajo na nove informacije iz Milana, z rojaki v Italiji sicer lovi svoje tretje olimpijsko zlato.

Po poškodbi so v kanadskem kolektivu dejali, da ga čaka magnetna resonanca, trening reprezentance je predviden danes opoldne, ko naj bi posredovali več informacij.

Polfinale med Kanado in Finsko bo v petek ob 16.40, v večernem petkovem polfinalu pa si bodo nasproti stali Slovaki in Američani.

ZOI hitrostno drsanje
Sportal Južnokorejske drsalke zlate v štafeti na 3000 metrov
ZOI hitrostno drsanje Steven Dubois
Sportal Dubois za prvo olimpijsko zlato premagal brata van't Wout
Nejc Štern
Sportal Tekači obstali v kvalifikacijah, Ana Bucik Jogan 24., dramatičen dan na ledu
kolaž
Sportal Zakaj olimpijske igre zlomijo tudi največje favorite? Psiholog razloži s primerjavo treh veder vode.
Kanada : ZDA
Sportal Še zadnji dejanji: znova na vrhu Kanadčanke ali se bodo tja vrnile Američanke?
Vid Vrhovnik
Sportal Na testu le dva slovenska predstavnika, težave s sneženjem

Sidney Crosby zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir
