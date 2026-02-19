Na testu le dva slovenska predstavnika, medalje za hokejistke

Na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini bodo v četrtek podelili sedem kompletov odličij, Slovenija pa bo imela le dva predstavnika. V nordijski kombinaciji bosta nastopila Vid Vrhovnik in Gašper Brecl. Skakalni del ekipnega sprinta na veliki skakalnici je na sporedu ob 10. uri, tekaški del 2 x 7,5 kilometra pa ob 14. uri.

Poleg nordijske kombinacije, kjer bosta Slovenijo zastopala Vid Vrhovnik in Gašper Brecl, bodo znani moški dobitniki medalj v hitrostnem drsanju na 1500 metrov in ženske dobitnice medalj v hokeju.

Na sporedu sta tudi finale smučanja prostega sloga v skokih, kjer bodo tekmovali moški in prosti program umetnostnih drsalk. Podelili bodo tudi medalje v turnem smučanju.

V okviru predtekmovanj se obeta pester dan moških in ženskih tekmovanj v krlingu in kvalifikacije smučanja prostega sloga v snežnem žlebu, najprej bodo na sporedu moške kvalifikacije, kasneje ženske.

Ob robu zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina 2026 bodo v slovenski hiši v Cortini d'Ampezzo ob 19. uri pripravili večer Svetovne organizacije olimpijcev.

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 19. februar: Končne odločitve (7):



Hitrostno drsanje

16.30 500 m, moški Hokej:

- boji za kolajne, ženske:

14.40 tekma za tretje mesto

19.10 finale Nordijska kombinacija:

10.00 ekipni sprint, skakalni del, velika skakalnica, moški

14.00 ekipni sprint, tekaški del, 2 x 7,5 km, moški

(Vid Vrhovnik, Gašper Brecl) Smučanje prostega sloga:

14.00 skoki, finale, moški Turno smučanje:

13.55 sprint, finale, moški in ženske Umetnostno drsanje:

19.00 prosti program, ženske Predtekmovanja:



Krling:

- ligaški del, moški:

09.05 Švedska - Češka

09.05 Italija - Švica

09.05 Kitajska - Nemčija

09.05 Norveška - Kanada



19.05 polfinale 1

19.05 polfinale 2



- ligaški del, ženske:

14.05 Švica - ZDA

14.05 Kanada - Južna Koreja

14.05 Japonska - Kitajska

14.05 Velika Britanija - Italija Smučanje prostega sloga:

11.00 skoki, kvalifikacije, moški Smučanje prostega sloga:

10.30 snežni žleb, kvalifikacije, moški

19.30 snežni žleb, kvalifikacije, ženske Turno smučanje:

09.50 sprint, kvalifikacije, moški in ženske

12.55 sprint, polfinale, moški in ženske

