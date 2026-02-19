Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Četrtek,
19. 2. 2026,
6.00

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Gašper Brecl Vid Vrhovnik

Četrtek, 19. 2. 2026, 6.00

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 19. februar

Na testu le dva slovenska predstavnika, medalje za hokejistke

A. T. K.

Vid Vrhovnik | Na olimpijskem prizorišču se bosta dokazovala nordijska kombinatorca Vid Vrhovnik (na fotografiji) in Gašper Brecl. | Foto Reuters

Na olimpijskem prizorišču se bosta dokazovala nordijska kombinatorca Vid Vrhovnik (na fotografiji) in Gašper Brecl.

Foto: Reuters

Na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini bodo v četrtek podelili sedem kompletov odličij, Slovenija pa bo imela le dva predstavnika. V nordijski kombinaciji bosta nastopila Vid Vrhovnik in Gašper Brecl. Skakalni del ekipnega sprinta na veliki skakalnici je na sporedu ob 10. uri, tekaški del 2 x 7,5 kilometra pa ob 14. uri.

Nejc Štern
Sportal Tekači obstali v kvalifikacijah, Ana Bucik Jogan 24., dramatičen dan na ledu

Poleg nordijske kombinacije, kjer bosta Slovenijo zastopala Vid Vrhovnik in Gašper Brecl, bodo znani moški dobitniki medalj v hitrostnem drsanju na 1500 metrov in ženske dobitnice medalj v hokeju.

Na sporedu sta tudi finale smučanja prostega sloga v skokih, kjer bodo tekmovali moški in prosti program umetnostnih drsalk. Podelili bodo tudi medalje v turnem smučanju.

V okviru predtekmovanj se obeta pester dan moških in ženskih tekmovanj v krlingu in kvalifikacije smučanja prostega sloga v snežnem žlebu, najprej bodo na sporedu moške kvalifikacije, kasneje ženske.

Ob robu zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina 2026 bodo v slovenski hiši v Cortini d'Ampezzo ob 19. uri pripravili večer Svetovne organizacije olimpijcev.

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 19. februar:

Končne odločitve (7):

Hitrostno drsanje
16.30 500 m, moški

Hokej:
- boji za kolajne, ženske:
14.40 tekma za tretje mesto
19.10 finale

Nordijska kombinacija:
10.00 ekipni sprint, skakalni del, velika skakalnica, moški
14.00 ekipni sprint, tekaški del, 2 x 7,5 km, moški
(Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)

Smučanje prostega sloga:
14.00 skoki, finale, moški

Turno smučanje:
13.55 sprint, finale, moški in ženske

Umetnostno drsanje:
19.00 prosti program, ženske

Predtekmovanja:

Krling:
- ligaški del, moški:
09.05 Švedska - Češka
09.05 Italija - Švica
09.05 Kitajska - Nemčija
09.05 Norveška - Kanada

19.05 polfinale 1
19.05 polfinale 2

- ligaški del, ženske:
14.05 Švica - ZDA
14.05 Kanada - Južna Koreja
14.05 Japonska - Kitajska
14.05 Velika Britanija - Italija

Smučanje prostega sloga:
11.00 skoki, kvalifikacije, moški

Smučanje prostega sloga:
10.30 snežni žleb, kvalifikacije, moški
19.30 snežni žleb, kvalifikacije, ženske

Turno smučanje:
09.50 sprint, kvalifikacije, moški in ženske
12.55 sprint, polfinale, moški in ženske

