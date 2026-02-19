Četrtek, 19. 2. 2026, 6.00
11 ur, 13 minut
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 19. februar
Na testu le dva slovenska predstavnika, medalje za hokejistke
Na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini bodo v četrtek podelili sedem kompletov odličij, Slovenija pa bo imela le dva predstavnika. V nordijski kombinaciji bosta nastopila Vid Vrhovnik in Gašper Brecl. Skakalni del ekipnega sprinta na veliki skakalnici je na sporedu ob 10. uri, tekaški del 2 x 7,5 kilometra pa ob 14. uri.
Poleg nordijske kombinacije, kjer bosta Slovenijo zastopala Vid Vrhovnik in Gašper Brecl, bodo znani moški dobitniki medalj v hitrostnem drsanju na 1500 metrov in ženske dobitnice medalj v hokeju.
Na sporedu sta tudi finale smučanja prostega sloga v skokih, kjer bodo tekmovali moški in prosti program umetnostnih drsalk. Podelili bodo tudi medalje v turnem smučanju.
V okviru predtekmovanj se obeta pester dan moških in ženskih tekmovanj v krlingu in kvalifikacije smučanja prostega sloga v snežnem žlebu, najprej bodo na sporedu moške kvalifikacije, kasneje ženske.
Ob robu zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina 2026 bodo v slovenski hiši v Cortini d'Ampezzo ob 19. uri pripravili večer Svetovne organizacije olimpijcev.
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026, 19. februar:
Končne odločitve (7):
Hitrostno drsanje
16.30 500 m, moški
Hokej:
- boji za kolajne, ženske:
14.40 tekma za tretje mesto
19.10 finale
Nordijska kombinacija:
10.00 ekipni sprint, skakalni del, velika skakalnica, moški
14.00 ekipni sprint, tekaški del, 2 x 7,5 km, moški
(Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)
Smučanje prostega sloga:
14.00 skoki, finale, moški
Turno smučanje:
13.55 sprint, finale, moški in ženske
Umetnostno drsanje:
19.00 prosti program, ženske
Predtekmovanja:
Krling:
- ligaški del, moški:
09.05 Švedska - Češka
09.05 Italija - Švica
09.05 Kitajska - Nemčija
09.05 Norveška - Kanada
19.05 polfinale 1
19.05 polfinale 2
- ligaški del, ženske:
14.05 Švica - ZDA
14.05 Kanada - Južna Koreja
14.05 Japonska - Kitajska
14.05 Velika Britanija - Italija
Smučanje prostega sloga:
11.00 skoki, kvalifikacije, moški
Smučanje prostega sloga:
10.30 snežni žleb, kvalifikacije, moški
19.30 snežni žleb, kvalifikacije, ženske
Turno smučanje:
09.50 sprint, kvalifikacije, moški in ženske
12.55 sprint, polfinale, moški in ženske
