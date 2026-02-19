Kitajski drsalec Ning Zhongyan je novi olimpijski prvak v hitrostnem drsanju na 1500 metrov. Drugo mesto je na današnji preizkušnji osvojil svetovni rekorder na tej razdalji, Američan Jordan Stolz, tretji je bil Nizozemec Kjeld Nuis. Na tekmi so sicer kar štirje tekmovalci na vrhu končne lestvice izboljšali dosedanji olimpijski rekord.

Ning, ki je zabeležil čas 1:41,98, je na stopničke na letošnjih igrah stopil tretjič. Pred današnjo zlato medaljo je osvojil dve bronasti, in sicer na razdalji 1000 metrov in na ekipni zasledovalni tekmi.

Za drugouvrščenega Stolza so to kljub rosnim 21 letom že druge zimske olimpijske igre. Je nosilec tako svetovnega kot olimpijskega rekorda na 1000 metrov, obenem je tudi olimpijski rekorder na 500 metrov. Na obeh preizkušnjah je na igrah v Italiji osvojil zlato medaljo, današnje srebro je tako njegovo tretje odličje.

Tretjeuvrščeni nizozemski svetovni rekorder na tej razdalji Nuis ima medtem v vitrini že tri zlate olimpijske medalje. Na razdalji 1500 metrov je bil najboljši tako v Pekingu leta 2022 kot v Pyeongchangu štiri leta prej. Takrat je osvojil še zlato na 1000 metrov.

Kot prvi je sicer na današnji preizkušnji olimpijski rekord podrl Norvežan Joep Wennemars s časom 1:43.05, ki je na koncu pristal na nehvaležnem četrtem mestu.

Hitrostno drsanje, 1500 m, moški: ZLATO: Ning Zhongyan (Kitajska)

SREBRO: Jordan Stolz (ZDA)

BRON: Kjeld Nuis (Nizozemska)

