Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
18.46

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ning Zhongyan zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 hitrostno drsanje

Četrtek, 19. 2. 2026, 18.46

43 minut

ZOI 2026, hitrostno drsanje, 1500 m (m)

Kitajski drsalec Ning Zhongyan do zmage z olimpijskim rekordom

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ning Zhongyan | Ning Zhongyan je osvojil zlato odličje. | Foto Reuters

Ning Zhongyan je osvojil zlato odličje.

Foto: Reuters

Kitajski drsalec Ning Zhongyan je novi olimpijski prvak v hitrostnem drsanju na 1500 metrov. Drugo mesto je na današnji preizkušnji osvojil svetovni rekorder na tej razdalji, Američan Jordan Stolz, tretji je bil Nizozemec Kjeld Nuis. Na tekmi so sicer kar štirje tekmovalci na vrhu končne lestvice izboljšali dosedanji olimpijski rekord.

Ning, ki je zabeležil čas 1:41,98, je na stopničke na letošnjih igrah stopil tretjič. Pred današnjo zlato medaljo je osvojil dve bronasti, in sicer na razdalji 1000 metrov in na ekipni zasledovalni tekmi.

Za drugouvrščenega Stolza so to kljub rosnim 21 letom že druge zimske olimpijske igre. Je nosilec tako svetovnega kot olimpijskega rekorda na 1000 metrov, obenem je tudi olimpijski rekorder na 500 metrov. Na obeh preizkušnjah je na igrah v Italiji osvojil zlato medaljo, današnje srebro je tako njegovo tretje odličje.

Tretjeuvrščeni nizozemski svetovni rekorder na tej razdalji Nuis ima medtem v vitrini že tri zlate olimpijske medalje. Na razdalji 1500 metrov je bil najboljši tako v Pekingu leta 2022 kot v Pyeongchangu štiri leta prej. Takrat je osvojil še zlato na 1000 metrov.

Kot prvi je sicer na današnji preizkušnji olimpijski rekord podrl Norvežan Joep Wennemars s časom 1:43.05, ki je na koncu pristal na nehvaležnem četrtem mestu.

Hitrostno drsanje, 1500 m, moški:

ZLATO:   Ning Zhongyan (Kitajska)
SREBRO:  Jordan Stolz (ZDA)
BRON:    Kjeld Nuis (Nizozemska)

Preberite še:

Italija Arianna Fontana
Sportal Italija v Milanu dobila najuspešnejšo olimpijko vseh časov
ZOI hitrostno drsanje Steven Dubois
Sportal Dubois za prvo olimpijsko zlato premagal brata van't Wout
ZOI hitrostno drsanje
Sportal Južnokorejske drsalke zlate v štafeti na 3000 metrov
Ning Zhongyan zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 hitrostno drsanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.