Zlato v novi olimpijski disciplini osvojila Marianne Fatton

Švicarska turna smučarka Marianne Fatton je na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 v Bormiu osvojila zlato kolajno v šprintu. Tekmovalno turno smučanje je na sporedu olimpijskih iger prvič.

Marianne Fatton Foto: Reuters Marianne Fatton je dosegla zmagovalni čas 2:59,77 minute in za 2,38 sekunde prehitela štirikratno zmagovalko seštevka svetovnega pokala v tem športu Francozinjo Emily Harrop. Bron je osvojila tekmovalka Španije Ana Alonso Rodriguez.

Tridesetletna Švicarka je sodila v ožji krog favoritinj. Je svetovna prvakinja v tej disciplini. Tako kot na svetovnem prvenstvu je ugnala francosko tekmico. V vseh fazah tekmovanja je sicer najbolje kazalo Francozinji Harrop, ki je bila najhitrejša tako v kvalifikacijah kot v polfinalu, v odločilni tekmi pa je malce počasneje opravila vse postanke. Harrop je na koncu zaostala 2,38 sekunde in osvojila srebro.

Nastopilo je 18 tekmovalk, ki so dopoldne najprej opravile kvalifikacije, najhitrejših 12 se je uvrstilo v polfinale, najhitrejših šest pa nato še v finale.

V soboto bo na sporedu še mešana štafeta.

Turno smučanje, ženske:

ZLATO: Marianne Fatton (Švica)

SREBRO: Emily Harrop (Francija)

BRON: Ana Alonso Rodriguez (Španija)