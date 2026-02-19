Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
14.30

Osveženo pred

13 minut

Četrtek, 19. 2. 2026, 14.30

13 minut

ZOI 2026, Bormio, turno smučanje (ž)

Zlato v novi olimpijski disciplini osvojila Marianne Fatton

Avtor:
STA

ZOI turno smučanje Marianne Fatton | Foto Reuters

Foto: Reuters

Švicarska turna smučarka Marianne Fatton je na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 v Bormiu osvojila zlato kolajno v šprintu. Tekmovalno turno smučanje je na sporedu olimpijskih iger prvič.

Marianne Fatton | Foto: Reuters Marianne Fatton Foto: Reuters Marianne Fatton je dosegla zmagovalni čas 2:59,77 minute in za 2,38 sekunde prehitela štirikratno zmagovalko seštevka svetovnega pokala v tem športu Francozinjo Emily Harrop. Bron je osvojila tekmovalka Španije Ana Alonso Rodriguez.

Tridesetletna Švicarka je sodila v ožji krog favoritinj. Je svetovna prvakinja v tej disciplini. Tako kot na svetovnem prvenstvu je ugnala francosko tekmico. V vseh fazah tekmovanja je sicer najbolje kazalo Francozinji Harrop, ki je bila najhitrejša tako v kvalifikacijah kot v polfinalu, v odločilni tekmi pa je malce počasneje opravila vse postanke. Harrop je na koncu zaostala 2,38 sekunde in osvojila srebro.

Nastopilo je 18 tekmovalk, ki so dopoldne najprej opravile kvalifikacije, najhitrejših 12 se je uvrstilo v polfinale, najhitrejših šest pa nato še v finale.

V soboto bo na sporedu še mešana štafeta.

Turno smučanje, ženske:
ZLATO: Marianne Fatton (Švica)
SREBRO: Emily Harrop (Francija)
BRON: Ana Alonso Rodriguez (Španija)
