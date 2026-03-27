"Obstajala je velika nevarnost, da bo izgubila nogo," je za Vanity Fair dejal zdravnik Tom Hackett , ki je v ZDA zdravil Lindsey Vonn. Po zlomu golenice na olimpijskih igrah so se namreč zgodili resni zapleti. Američanka je v svojem prvem intervjuju po padcu spregovorila o bolečinah, zaradi katerih je kričala, in o svoji prihodnosti. Mogoče bo imela čez nekaj let otroke, mogoče bo pa znova smučala, pravi.

Mesec in pol po padcu na olimpijskih igrah in seriji težkih operacij je ameriška smučarka Lindsey Vonn na naslovnici revije Vanity Fair, elegantna, a z modricami in povoji na nogi. Za omenjeno revijo je dala tudi prvi intervju, potem ko se je v zadnjih tednih oglašala samo prek svojih objav na družabnih omrežjih in zagovarjala svoj nastop v Cortini d'Ampezzo, čeprav si je nekaj dni prej poškodovala kolenske vezi.

"Nogo mi je zlomilo in še obrnilo. Nisem mogla odpeti smuči. Nisem se mogla premakniti. Samo kričala sem na pomoč," je brez dlake na jeziku spregovorila o olimpijskem padcu. "Ko sem bila v bolnišnici na slikanju, so protibolečinske tablete popustile. Kričala sem: 'Spravite me ven!'" Pravi, da so se ji tisti trenutki za vedno vtisnili v spomin. Zlom golenice je bil tako resen, da je morala na več operacij, najprej v Italiji, nato še v domovini.

Foto: Reuters Zdravnik Tom Hackett, ki jo je zdravil v ZDA, je za Vanity Fair razložil, da se je njeno stanje po prvi operaciji precej poslabšalo. Protibolečinska terapija ji sploh ni pomagala. Zgodil se je tudi zaplet pri celjenju samega zloma. Prekinjen je bil pretok krvi, poškodovani so bili tudi živci. "Obstajala je velika nevarnost, da bo izgubila nogo." Zato so sledile še štiri operacije.

A čeprav je bilo zelo hudo, 41-letnica pušča možnost, da se bo še enkrat vrnila na tekmovanja. "Nočem si zapreti nobenih vrat, saj nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Ne vem, kakšno bo moje življenje čez dve, tri ali štiri leta. Mogoče bom pa takrat imela dva otroka," je dejala za Vanity Fair. "Ali pa ne bom imela otrok in bom znova želela smučati. Mogoče bom živela v Evropi. Lahko bi delala karkoli."

Kritike po olimpijskem nastopu so jo precej prizadele, pravi. "Kar mi je uspelo pred olimpijskimi igrami, ni še nikomur prej. Bila sem vodilna v smukaškem seštevku. Nihče se zdaj ne spomni, da sem zmagovala." Zmagovala je po petletnem tekmovalnem premoru. Štirikratna zmagovalka svetovnega pokala je z dvema zmagama to zimo število svojih zmag dvignila na 84, na stopničkah pa je v bogati karieri stala 145-krat.