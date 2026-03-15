Paraolimpijske igre Milano Cortina so se končale

Z današnjo slovesnostjo ob koncu iger so se v Cortini končale zimske paraolimpijske igre Milano Cortina 2026. Na igrah ob okroglem jubileju, 50-letnici prve izvedbe takšnega tekmovanja, sta tokrat nastopila dva Slovenca, smučarska tekačica Tabea Dolžan in alpski smučar Jernej Slivnik.

Potem ko so na uvodni slovesnosti v Veroni prireditelji poskrbeli za manjši zaplet, ko so zastave udeleženk klub drugačnim napovedim na koncu prinesli prostovoljci in ne športniki, so ti ob koncu iger na ledenem stadionu v Cortini le dobili priložnost, da se v mimohodu z zastavami v rokah poslovijo od navijačev.

Slovensko je nosila Tabea Dolžan, ki je bila debitantka na igrah, osvojila pa je 11. in 17. mesto v teku na deset kilometrov in v sprintu. Za najboljšo slovensko uvrstitev na igrah je z devetim mestom v veleslalomu poskrbel Slivnik, to je obenem tudi nova najboljša slovenska uvrstitev v obdobju samostojnosti na zimskih izvedbah največjih tekmovanj za športnike invalide.

Slivnik je nastopil še v superveleslalomu, končal je na 18. mestu. Igre v Milanu in Cortini so bile že njegove tretje v karieri po Pyeongchangu 2018 in Pekingu 2022.

Tudi zadnje dejanje iger sicer ni minilo brez političnih napetosti, saj se tudi tokrat nekatere države v znak podpore Ukrajini niso udeležile slavnostnega mimohoda z zastavami. Za podobno akcijo so se odločile tudi na odprtju, vzrok je bila odločitev krovnega organa, Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC), ki je dovolil nastope ruskim in beloruskim športnikom z njihovimi nacionalnimi simboli.

Slovesnost ob koncu iger je bila sicer predvsem umetniški in glasbeni spektakel, seveda pa so na njej tudi ugasnili paraolimpijski ogenj in predali zastavo naslednjemu prireditelju, Franciji, ki bo zimske olimpijske in tudi paraolimpijske igre gostila leta 2030.

S prizoriščem, ledeno dvorano Cortina, kjer so med igrami potekali paraolimpijski boljši v krlingu, so prireditelji sicer potegnili vzporednice s svojimi prvimi igrami leta 1956. Takrat paraolimpijskih še ni bilo, so pa ta objekt v sicer drugačni podobi kot stadion uporabili za odprtje iger pred 70 leti.

Pred zaključno slovesnostjo so se zadnji tekmovalni dan kot zadnji za medalje merili hokejisti, v finalu so ZDA s 6:2 premagale Kanado.

Med dobitnicami medalj je sicer 27 držav, najbolj uspešni so bili Kitajci s 44 (15 zlatimi), sledita ZDA s 24 medaljami in Rusija z 12.