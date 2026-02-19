Zlato norveški dvojici, Nemca praznih rok, Slovenca deseta

Norveška nordijska kombinatorca Andreas Skoglund in Jens Luraas Oftebro sta na zimskih olimpijskih igrah v Italiji osvojila zlato kolajno na tekmi dvojic. Po polovici preizkušnje, po skokih na veliki skakalnici, sta bila druga. Srebro sta osvojila Finca, bron pa Avstrijca. Slovenca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl sta končala na desetem mestu.

Po skakalnem delu na veliki skakalnici v Predazzu sta za 246,5 točke vodila Nemca Johannes Rydzek in Vinzenz Geiger. Norvežana Andreas Skoglund in Jens Luraas Oftebro sta zbrala 237 točk in sta tekaški del v Teseru začela z zaostankom 13 sekund. Vid Vrhovnik je skočil 120,5 metra, Gašper Brecl pa 109,5 metra. Po polovici tekme je imela tako slovenska dvojica 197,8 točke ter zaostanek minuto in pet sekund.

Andreas Skoglund Foto: Reuters Norvežana sta tekaški del kombinacije v Teseru zaključila s časom 41 minut in 18 sekund. Finca Eero Hirvonen in Ilkka Herola sta bila po prvem delu tekme četrta, v cilj sta kot druga prišla z zaostankom 0,5 sekunde. Tretjeuvrščena Avstrijca Stefan Rettenegger in Johannes Lamparter sta bila v cilju z zaostankom 22,3 sekunde. Slovenska dvojica zaključila deseta z zaostankom tri minute in 50,7 sekunde.

Norvežan Oftebro je tako na teh zimskih olimpijskih igrah v Italiji osvojil tri zlate kolajne, poleg ekipne še v nordijski kombinaciji na veliki skakalnici in teku na 10 kilometrov ter tudi na srednji skakalnici in teku na 10 kilometrov. Nemčija je ostala brez kolajne v nordijski kombinaciji.

Nordijska kombinacija, tekma dvojic, moški:

ZLATO: Andreas Skoglund/Jens Luraas Oftebro (Norveška)

SREBRO: Eero Hirvonen/Ilkka Herola (Finska)

BRON: Stefan Rettenegger/Johannes Lamparter (Avstrija)