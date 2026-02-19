Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
15.30

35 minut

ZOI 2026, Bormio, turno smučanje (m)

Španija do prvega zlata na zimskih olimpijskih igrah po letu 1972

STA

Oriol Cardona Coll je osvojil zlato odličje.

Oriol Cardona Coll je osvojil zlato odličje.

Foto: Reuters

Španija je danes v Bormiu prišla do prve zlate medalje na zimskih olimpijskih igrah po letu 1972. Osvojil jo je turni smučar Oriol Cardona Coll, ki je bil najhitrejši v sprintu. Drugi je bil Rus Nikita Filipov, ki tekmuje pod nevtralno zastavo, tretji pa Francoz Thibault Anselment.

Španci so nazadnje na zimskih olimpijskih igrah osvojili zlato medaljo leta 1972 v Sapporu na Japonskem, ko je alpski smučar Francisco Fernandez Ochoa zmagal v slalomu.

Cardon Coll je zmagal s časom dve minuti in 34,03 sekunde. Filipov, ki je osvojil prvo medaljo za nevtralne športnike na tokratnih igrah v Italiji, je zaostal za 1,52 sekunde. Anselmet je do brona prišel z zaostankom 2,31 sekunde za zmagovalcem.

Turno smučanje ima dolgo zgodovino v državi gostiteljici Italiji in je letos na zimskih olimpijskih igrah prvič. Danes je že bila tekma turnih smučark v sprintu, v soboto bo še mešana štafeta. Organizatorji upajo, da bo ostalo na programu tudi za naslednje igre leta 2030 v francoskih Alpah.

Turno smučanje, sprint, moški:

ZLATO:  Oriol Cardona Coll (Španija)
SREBRO: Nikita Filipov (Rusija)
BRON:   Thibault Anselment (Francija)

