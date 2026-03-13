Jernej Slivnik po prvi vožnji veleslaloma na paraolimpijskih igrah deseti

Slovenski smučar Jernej Slivnik je po prvi vožnji veleslaloma na paraolimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo na desetem mestu. Vodi Italijan Rene Silvestro. Slivnik si je zagotovil dobro izhodišče za drugo vožnjo, ki se bo začela ob 13. uri in v kateri bo v obratnem vrstnem redu začelo najboljših 15 iz prve.

Slivnikov veleslalomski nastop je zadnji slovenski na letošnjem največjem tekmovanju za športnike invalide. Na igrah v Milanu in Cortini sta sodelovala dva Slovenca, poleg Jerneja Slivnika še smučarska tekačica Tabea Dolžan, ki je nastopila na svojih prvih igrah.

V primerjavi z njo je Slivnik pri 25 letih že izkušen paraolimpijec, saj so igre v slovenski soseščini že njegove tretje po Pyeongchangu 2018 in Pekingu 2022. Na svoji prvi tekmi na letošnjih je bil 18. v superveleslalomu.

Na današnjem veleslalomu tudi lovi svojo najboljšo uvrstitev na teh tekmovanjih, ta je za zdaj 12. mesto s slalomske tekme leta 2018, na veleslalomu je bil pred štirimi leti 13.

Tekmovalci v njegovi kategoriji so imeli danes na sloviti progi Tofana zelo težke razmere. Sedeči smučarji so namreč nastopili zadnji, za slepimi in slabovidnimi ter za tistimi v stoječi konkurenci, tako da je bila proga v zelo spomladanskih razmerah ob visokih temperaturah že precej uničena.

Slivniku jo je kljub temu uspelo dobro izpeljati. Številni tekmeci pred njim so odstopili, med njimi tudi eden glavnih favoritov Nizozemec Jeroen Kampschreur. Slivnik je nastopil skupno 85. na startnem seznamu in 25. v svoji konkurenci (med 37 sedečimi tekmovalci), ob prihodu v cilj je po 11. vmesnem času še prišel na rob deseterice z zaostankom 5,47 sekunde, do konca pa ga ni več prehitel nihče.

V vodstvu je domačin Rene Silvestro, 84 stotink zaostaja Nizozemec Niels Langen, tretji je Norvežan Jesper Pedersen (+ 2,22).