M. P., STA

Sreda,
18. 2. 2026,
22.00

ZOI 2026, Milano, hitrostno drsanje, kratke proge, 500 m (m)

Steven Dubois za prvo olimpijsko zlato premagal brata van't Wout

M. P., STA

Steven Dubois je premagal izvrstna Nizozemca in osvojil zlato kolajno na 500 metrov.

Steven Dubois je premagal izvrstna Nizozemca in osvojil zlato kolajno na 500 metrov.

Foto: Reuters

Kanadčan Steven Dubois je osvojil zlato olimpijsko kolajno v hitrostnem drsanju na kratkih progah na 500-metrski razdalji. Za njim sta v finalu zaostala tudi izvrstna nizozemska brata Melle van't Wout in Jens van't Wout.

Steven Dubois je bil v finalu bil s časom 40,835 hitrejši od Nizozemca Melleja van't Wouta in njegovega brata Jensa van't Wouta. Za Duboisa je to prva posamična zlata kolajna na olimpijskih igrah.

Dubois je preizkušnjo dobil dokaj prepričljivo, saj je vodil od štarta do cilja. Drugovrščeni Melle van't Wout je bil po prvem krogu na petem mestu, nato pa stopnjeval ritem in si s časom 40,912 sekunde priboril srebro. Njegov mlajši brat Jens, ki je na teh igrah že slavil na razdaljah 1000 in 1500 metrov, se je moral tokrat precej namučiti za novo odličje. V drugem in tretjem krogu je bil namreč četrti, a se je nato le prebil na tretje mesto. Zabeležil je čas 41,908 sekunde.

Osmoljenec tokratne preizkušnje je Duboisov rojak William Dandjionu, ki je prejel kazen zaradi nepravilnega oviranja tekmecev in na koncu ostal brez uvrstitve.

Hitrostno drsanje, kratke proge, 500 m, moški:
ZLATO: Steven Dubois (Kanada)
SREBRO:  Melle van't Wout (Nizozemska)
BRON: Jens van't Wout (Nizozemska)
