Odprto je še vprašanje ekip, je Primož Roglič sploh realna možnost?

Pred letošnjo dirko Po Sloveniji je glede zasedbe ekip WorldTeams še nekaj odprtih vprašanj, za zdaj pa je jasno, da bosta na slovenskih cestah nastopili Red Bull - BORA - hansgrohe in Bahrain Victorious. Organizacijski direktor Bogdan Fink ima načelno potrditev tudi za prihod Floriana Lipowitza, tretjega z lanskega Toura, in Jana Tratnika, spregovoril pa je tudi o vprašanju, ki buri domišljijo domače javnosti: ali bi lahko na domačih tleh v dresu Red Bull - BORA - hansgrohe morda vendarle dočakali tudi Primoža Rogliča?

Ob pogledu na štartno listo dirke Po Sloveniji je največ zanimanja razumljivo povezanega z ekipama Red Bull - BORA - hansgrohe in Bahrain Victorious – zadnja ima v svojih vrstah nadarjenega Slovenca Jakoba Omrzela, ki še nima natančno opredeljenih smernic glede nastopa na največji slovenski kolesarski pentlji. Organizacijski direktor dirke Bogdan Fink je medtem poudaril, da nemško-avstrijska ekipa načrtuje prihod Floriana Lipowitza in Jana Tratnika, a dokončnih zagotovil za zdaj še ni.

Hkrati se odpira tudi vprašanje, ali bi lahko slovenski ljubitelji kolesarstva na domačih cestah vendarle dočakali Primoža Rogliča. Fink je bil pri tem previden: "Mi vemo, da ekipa pride. Povedal sem vam, koga nameravajo poslati, ampak to še ni to," je dejal Fink.

Florian Lipowitz naj bi imel dirko Po Sloveniji zabeleženo v svojem koledarju. Foto: Reuters

Ob vprašanju, ali sploh obstaja možnost, da bi ekipa Red Bull pripeljala tudi Rogliča, je odgovoril: "Mi kot organizatorji nimamo vpliva na to." Opozoril je, da so ekipe danes bistveno previdnejše kot nekoč.

Kolesarstvo je po njegovih besedah postalo brutalno v smislu padcev in poškodb, zato so pri potrjevanju imen bolj zadržani.

Za zdaj potrjeni dve ekipi WorldToura

Fink je razkril tudi okvir, v katerem se letos giblje dirka. Organizatorji morajo po pravilih zbrati 13 ekip iz kategorij ProTeams in WorldTeams. Za zdaj manjkata dve ekipi najvišjega razreda.

Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious) bo morda letos nastopil na dirki Po Sloveniji. Foto: Profimedia

Potrjeni sta dve ekipi WorldTeams, Red Bull - BORA - hansgrohe in Bahrain Victorious, seznam pa še ni dokončen. Prav zato je tudi vprašanje o Rogliču še toliko bolj odprto, saj bo dokončna slika letošnje dirke glede nastopa ekip jasnejša šele v prihodnjih tednih, sestave moštev pa tik pred začetkom.

Vršič se vrača po 13 letih

Druga velika zgodba letošnje dirke je vrnitev Vršiča. Gre za klanec, ki ima na dirki Po Sloveniji posebno mesto in je v preteklosti že večkrat odločal razplet dirke. Letos se vrača po 13 letih.

Prvi mož organizacijskega odbora je pojasnil, da je bil glavni razlog za tako dolgo odsotnost infrastrukturne narave. Pred leti je bil cilj etape še na Vršiču, danes pa organizacija cilja na prelazu ni več mogoča. "Vršič nam infrastrukturno onemogoča, da bi tam postavili cilj etape, ker je preveč vsega obrobnega dogajanja," je razložil.

Vršič se po 13 letih vrača na dirko Po Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Ključni premik je prinesla obnova spusta proti Kranjski Gori. Prav zaradi tega so organizatorji dobili možnost, da kolesarje po zahtevnem vzponu spustijo v dolino, kjer bo cilj etape. "Spust v Kranjsko Goro je s pomočjo države v zadnjem letu obnovljen, dober. Prepričani smo, da v teh pogojih lahko spustimo kolesarje v Kranjsko Goro, kjer je cilj etape," je dodal Fink.

"Vršič je slovenska kolesarska meka"

Ob tem je poudaril, da ima Vršič na dirki Po Sloveniji posebno simbolno vrednost. "Pravijo, da je Vršič slovenska kolesarska meka," je dejal in s tem dobro povzel, zakaj njegova vrnitev pomeni toliko.

A hkrati opozarja, da dirka ne more temeljiti le na enem vzponu. Slovenija ima po njegovih besedah ogromno lepih krajev in zahtevnih klancev, ki jih želijo organizatorji vključevati v traso, a v petih dneh ni mogoče pokazati vsega. Zato je za zdaj dogovor o vrnitvi Vršiča sklenjen le za eno leto, nato pa bodo videli, kako naprej.

Slovenske ekipe bodo na posebni misiji

Na dirki Po Sloveniji bodo letos nastopile tudi tri slovenske ekipe (Kolesarski klub Novo mesto, Factor Racing in Pogi Team Gusto Ljubljana), a je Fink glede njihovih možnosti realen. Ocenjuje, da bo konkurenca v Sloveniji zelo zahtevna, zato bodo domače kontinentalne ekipe težko enakovredno konkurirale najboljšim.

"Težka, zelo težka. Na pobegih je kakšna možnost in v teh bodo slovenske ekipe iskale priložnost. Imamo pa Jakoba (Jakob Omrzel, op. a.) in Jana (Jan Tratnik, op. a.), verjetno pride še kdo."

Dirka se bo začela 17. junija v Velenju in po petih etapah končala v Novem mestu, kjer bodo okronali novega kralja slovenske kolesarske pentlje.