Južnokorejske drsalke zlate v štafeti na 3000 metrov

Južnokorejske hitrostne drsalke na kratke proge so osvojile zlato kolajno na štafetni preizkušnji na 3000 metrov. Srebro je pripadlo domačinkam Italijankam, medtem ko so bron domov odnesle Kanadčanke.

Južnokorejska ekipa je v postavi Minjeong Choi, Gilli Kim, Sukhee Shim in Dohee Noh slavila s časom 4:04,014. Italijanke v postavi Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti in Arianna Sighel so si s časom 4:04,107 priborile srebrno kolajno, medtem ko so tretjeuvrščene Kanadčanke zabeležile čas 4:04.314.

Kanadčanke v postavi Danae Blais, Florence Brunelle, Kim Boutin in Courtney Sarault so bile sicer dolgo časa v najboljšem položaju, a so se nato zapletle z Nizozemkami, ki se jim je pripetil padec in so izpadle iz boja za medalje. Iz ozadja so se nato prebile Južnokorejke in zmagale.

V finalu B so zmagale Kitajke, ki so bile hitrejše od Japonk in Francozinj.

Hitrostno drsanje, kratke proge, štafeta, 3000 m , ženske:

ZLATO: Južna Koreja

SREBRO: Italija

BRON: Kanada