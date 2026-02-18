Ameriški general svari: To bo katastrofa za Evropo

Nekdanji ameriški general Ben Hodges svari pred tem, da bi Ukrajino prisilili v mir z Rusijo, ki bi koristil Moskvi. Takšen diktirani oziroma narekovani mir bi bil katastrofa za vso Evropo, trdi.

Nekdanji ameriški general Ben Hodges, ki je v preteklosti med drugim poveljeval ameriški vojski v Evropi, je velik zagovornik Ukrajine. Pred kratkim je gostoval v televizijski pogovorni oddaji, ki jo na nemški javni radioteleviziji ZDF vodi novinar Markus Lanz.

Zaskrbljeni upokojeni ameriški general

Hodgesa zelo skrbi trenutno stanje čezatlantskih odnosov: "ZDA niso več osredotočene na Evropo in Nato. /.../ To me skrbi, ker me skrbi škoda za našo skupno varnost."

Po Hodgesovih besedah ​​je Nato še vedno nedotaknjen, vendar v kritičnem stanju. Meni, da je nujno, da Nemčija in druge evropske države še naprej enotno stojijo za Ukrajino.

Nevarni diktirani mir

Pogovor se je dotaknil tudi prihodnosti Ukrajine in mirovnih pogajanj z Rusijo. Hodges je odločno nasprotoval tako imenovanemu narekovanemu oziroma diktiranemu miru. "Ne dovolite, da bi bila Ukrajina prisiljena sprejeti grozen mir, ki bi bil katastrofalen za vso Evropo," je njegove besede povzel nemški medij Focus.