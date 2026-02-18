Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Sreda,
18. 2. 2026,
11.28

Ameriški general svari: To bo katastrofa za Evropo

Ben Hodges | Nekdanji ameriški general Ben Hodges evropske države poziva, naj še naprej enotno podpirajo Ukrajino. | Foto Guliverimage

Nekdanji ameriški general Ben Hodges evropske države poziva, naj še naprej enotno podpirajo Ukrajino.

Foto: Guliverimage

Nekdanji ameriški general Ben Hodges svari pred tem, da bi Ukrajino prisilili v mir z Rusijo, ki bi koristil Moskvi. Takšen diktirani oziroma narekovani mir bi bil katastrofa za vso Evropo, trdi.

Nekdanji ameriški general Ben Hodges, ki je v preteklosti med drugim poveljeval ameriški vojski v Evropi, je velik zagovornik Ukrajine. Pred kratkim je gostoval v televizijski pogovorni oddaji, ki jo na nemški javni radioteleviziji ZDF vodi novinar Markus Lanz.

Zaskrbljeni upokojeni ameriški general

Hodgesa zelo skrbi trenutno stanje čezatlantskih odnosov: "ZDA niso več osredotočene na Evropo in Nato. /.../ To me skrbi, ker me skrbi škoda za našo skupno varnost."

