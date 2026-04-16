Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni razpis v vrednosti deset milijonov evrov, namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem v obmejnih občinah. Podjetjem je na voljo ugodno financiranje za likvidnost in razvojne naložbe, zlasti za projekte, usmerjene v trajnostni razvoj.

Razpis prednostno spodbuja projekte na področjih energetske in snovne učinkovitosti ter digitalne in avtomatizirane preobrazbe poslovnih in proizvodnih procesov.

Do sto tisoč evrov kredita za zmanjševanje razvojnih razlik

Podjetja lahko pridobijo kredit od pet tisoč do sto tisoč evrov, namenjen pa je podjetjem s sedežem ali poslovno enoto v upravičenih obmejnih območjih. Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša deset milijonov evrov, sredstva pa so zagotovljena iz proračuna ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Ukrep je namenjen zmanjševanju razvojnih razlik med obmejnimi in bolj razvitimi regijami ter krepitvi konkurenčnosti lokalnega gospodarstva.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj enim zaposlenim, ki so bila ustanovljena pred 1. 1. 2024 oziroma 1. 1. 2025 ter dosegajo bonitetno oceno najmanj SB8. Pogoj je tudi, da imajo sedež ali poslovno enoto na enem izmed upravičenih obmejnih območij. Foto: Slovenski podjetniški sklad

88 upravičenih območij

Med upravičenimi območji so območja v severovzhodni, jugovzhodni in zahodni Sloveniji: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Ugodni pogoji financiranja

Podjetja bodo sredstva lahko uporabila za nakup opreme, strojev in poslovnih prostorov, pa tudi za vlaganja v programsko opremo, patente, licence in druge nematerialne naložbe. Del sredstev je mogoče nameniti tudi za stroške dela in obratna sredstva.

Kredit omogoča do stoodstotno financiranje upravičenih stroškov, brez stroškov odobritve in vodenja. Fiksna obrestna mera znaša 1,4 odstotka letno, podjetjem pa je na voljo tudi možnost moratorija na odplačilo glavnice do šest mesecev.

Med upravičenimi območji je tudi Podčetrtek ob meji s Hrvaško. Na fotografiji je prenovljen grad Podčetrtek. Foto: Ana Kovač

Vloge se oddajajo elektronsko prek portala eSPS, razpis pa vključuje več prijavnih rokov do porabe sredstev.