Nemci vedo: To je država, v kateri moramo ustaviti Ruse

Baltske države, Litva, Latvija in Estonija, so skoraj dobesedno na prvi bojni črti med Natom in Rusijo. Te države krepijo svojo vojsko, a to ni dovolj, potrebujejo tudi pomoč drugih članic Nata. V Estoniji imajo največjo težo znotraj Natovih sil britanski vojaki, v Latviji kanadski, v Litvo pa prihajajo Nemci.