To je evropski vojaški načrt, ki bo Putina spravil v slabo voljo

Predsednik ZDA Donald Trump grozi, da se bodo ZDA umaknile iz pogajanj, če ne bo sprejet njegov končni predlog za mir v Ukrajini. Ta ponudba, ki so jo predstavili nekateri mediji, je precej bolj naklonjena Rusiji kot Ukrajini. Rusija bi tako po tem predlogu dobila Krim in zasedeno ozemlje štirih ukrajinskih regij.

Koalicija voljnih proti Putinovi Rusiji

Obrambni strokovnjak CDU, poslanec in nekdanji polkovnik nemške vojske Roderich Kiesewetter je v četrtek na nemški televiziji ARD dejal, da se ruski predsednik Vladimir Putin pripravlja na razširitev vojne v Moldavijo in baltske države.

To je treba preprečiti, zato je v Evropi potrebna t. i. koalicija voljnih. Takšna koalicija je po Kiesewetterjevem mnenju potrebna, ker tako v Nato kot v EU obstajajo države s pravico veta, ki so na strani Rusije. Takšni proruski državi sta Madžarska in Slovaška.

Obramba zahodne Ukrajine in meje z Belorusijo

Vojaške enote, ki bi jih poslala t. i. koalicija voljnih, bi lahko prevzele zračno obrambo nad zahodno Ukrajino in zavarovale mejo z Belorusijo, Ukrajini pa pustile proste roke, da razporedi svoje sile.

Nemški vojaški strokovnjak Kiesewetter je prepričan, da se Putin pripravlja na razširitev vojne v Moldavijo in baltske države. Foto: Guliverimage

Kiesewetter je prepričan, da je treba nemškemu prebivalstvu predstaviti, kaj bi za varnost Evrope pomenil razpad Ukrajine – in tudi obratno, kaj bi pomenilo, če bi Ukrajini uspelo zavarovati svoje meje in postati del evropske varnostne strukture, ki bi segala od Lizbone do Črnega morja.