To je sedem razlogov, zakaj Putin noče končati vojne v Ukrajini

Predsednik ZDA Donald Trump ruskemu kolegu Vladimirju Putinu poskuša kar najbolj olajšati sklenitev dogovora, trdi Leon Aron v ameriškem mediju Politico. Že pred začetkom pogajanj je dal Rusiji preventivne koncesije in prikimaval propagandnim lažem Kremlja.

Bela hiša se prilizuje Putinu, a ta še vedno zavlačuje

Bela hiša je tako sprejela večino retorike in pogojev Moskve: od sprejetja ruske razlage, da je bila invazija odgovor na težnjo Ukrajine po pridružitvi Natu, in vztrajanja, da se Ukrajina odreče ozemlju, ki ga je zasegla Rusija, do delegitimizacije ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in do učinkovite zavrnitve možnosti uporabe evropskih mirovnih sil z zavrnitvijo varnostnega jamstva ZDA.

Toda namesto da bi z obema rokama zgrabil ameriške koncesije, sprejel prekinitev ognja in nadaljeval po poti, ki ga lahko pripelje k zmagi, Putin zavlačuje. Po Aronovem mnenju je v ozadju sedem razlogov.

Prvi razlog: vojna upravičuje Putinovo diktaturo

Za diktaturo ni boljšega mednarodnega konteksta kot vojna. Kot je nekoč rekel arhitekt zadrževanja Sovjetske zveze v času hladne vojne George Kennan, so sovjetski voditelji morali zunanji svet obravnavati kot sovražen, ker je bil edini izgovor za diktaturo, brez katere ne vedo, kako vladati.

Vojna v Ukrajini Putinu omogoča, da lažje s trdo roko vlada Rusiji, hkrati pa se Rusom predstavlja kot branilec domovine. Foto: Guliverimage

Ko so se prihodki in gospodarska rast v Putinovem tretjem predsedniškem mandatu (2012–2018) upočasnili, je Putin začel spodbujati militariziran patriotizem.

To se je najprej pokazalo v invaziji in okupaciji Krima leta 2014 in kasneje v odločitvi za invazijo na Ukrajino. Putin mora še vedno širiti med Rusi zakoreninjeno prepričanje, da Rusijo oblegajo sovražniki, da lahko upravičuje militarizirani patriotizem in naraščajočo represijo, ki poganjata njegov režim.

Drugi razlog: Putinu so všeč posledice militarizma

Putin osebno uživa v Stalinovem nazivu vrhovnega poveljnika, ko se bohoti v uniformah in vojakom pripenja medalje. Konec vojne bi ga prikrajšal za takšne simbolne pripomočke in tudi končal njegovo podobo branilca domovine, ki jo neguje v javnosti.

Tretji razlog: rusko gospodarstvo je odvisno od vojne

Od obsežne invazije leta 2022 je bilo rusko gospodarstvo prestrukturirano za podporo vojni in prehod na mirnodobno gospodarstvo verjetno ne bo neboleč. Potrošniki so že trpeli: medletno povišanje cen osnovnih živil, kot so kruh, piščanec in makaroni, je dvomestno, medtem ko je krompir dvakrat dražji kot pred vojno. Bruto domači proizvod (BDP) države naj bi letos zrasel le med 1,4 in 1,6 odstotka, z obrestno mero centralne banke pri 21 odstotkih pa je malo upanja na hitro okrevanje.

Vsakodnevno pomanjkanje nenadoma postane večje, ko ga ni več mogoče opravičiti kot vojne žrtve. Vojna vsjo spišet, pravi ruski pregovor: "Vojna vse odpiše."

Četrti razlog: konec vojnih dodatkov in drugih ugodnosti bi lahko povzročil socialne nemire

Odpraviti pričakovanja, na katera se je družba navadila, je zloglasno težka naloga za vsak režim. Konec vojne bi pomenil tudi konec dodatkov, plač vojakov in izplačil družinam ubitih vojakov, ki so vsi večji od povprečnega dohodka v Rusiji. Konec vseh teh materialnih ugodnosti bi zagotovo povzročil socialno nezadovoljstvo med vojaki in veterani vojne v Ukrajini.

Veterani, žene vojakov in prostovoljci v Sankt Peterburgu pri maši za zdravje ruskih vojakov, ki se bojujejo proti Ukrajini. Za številne Ruse, ki sodelujejo v vojni proti Ukrajini, je vojna gmotno koristna zaradi denarnih izplačil. Foto: Guliverimage

Enako bi veljalo za civiliste, od katerih jih je zdaj veliko zaposlenih v obrambnem sektorju. Navajeni mastnih plač, prestiža in varnosti zaposlitve v nabreklem ruskem vojaško-industrijskem kompleksu bo več sto tisoč delavcev zelo težko pozdravilo vrnitev na svoje skromne mirnodobne službe – ob predpostavki, da jih še vedno lahko najdejo v skrčenem civilnem sektorju.

Peti razlog: v avtoritarnih režimih spremembe destabilizirajo

Vsaka ostra sprememba politike, tudi objektivno na bolje, je tveganje za politične voditelje. To še posebej velja za avtoritarne režime, ki so hkrati na videz neprepustni za zunanje pritiske in obenem nevarno premalo prožni.

Šesti razlog: Putin je oportunist in rad tvega

Vsaka nova koncesija sproži nove in še bolj drzne Putinove ultimate. Več ko Trump ponudi kot spodbudo, bolj je verjetno, da bo Putin zahteval več. To je (Putinova) umetnost dogovora.

Sedmi razlog: Putin potrebuje zmago, ne miru

Najpomembnejši vzrok za Putinovo omahovanje pa je, da zanj mir ni prioriteta. Zanj je prioriteta zmaga. Edina stvar, ki lahko premaga nestabilnost konca vojne, je zmaga, ki je videti dovolj bleščeča, da pomaga Kremlju izravnati povojne težave ter spomin na ubite in pohabljene – brez uporabe oborožene represije za spopadanje z družbenim nezadovoljstvom.

Putin si ne želi miru, ampak želi zmago, tj. uničenje Ukrajine, je prepričan Leon Aron. Na fotografiji: patrulja vojaške policije v Sankt Peterburgu. Na enem od plakatov za ruskim vojakom v ruščini piše: Skupaj do zmage. Foto: Guliverimage

V vojnah se vojaki začnejo pogajati, ko so prepričani, da se lahko bolje znajdejo za pogajalsko mizo kot na bojišču. Bolje za Putina skoraj zagotovo ne pomeni nič drugega kot kapitulacijo Ukrajine. Spodbude in retorične grožnje niso bile uspešne do te mere, da bi ga odrešile tega upanja. Bistvo je, da Putin še nima dovolj dobrega razloga, da bi pristal na konec vojne.

Korenček zamenjati s palico?

Kaj bo spremenilo njegovo mnenje, se sprašuje Aron. Korenček, ki ga ponuja Trump, je treba zamenjati s palico: z učinkovitimi in doslednimi ukrepi, ki so zasnovani tako, da bodo stroški vojne višji od stroškov miru. Eden takih ukrepov bi bila uvedba sekundarnih sankcij za uvoznike ruske nafte, kot je nedavno predlagal Trump.