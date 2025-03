Putinov poznavalec svari: To je Putinova zvijača, s katero bo pretental Trumpa

Ruski predsednik Vladimir Putin rad boksa v višji kategoriji, kot bi glede na svojo težo v resnici smel. To je prispodoba, ki jo rad uporablja v Rusiji živeči Jens Siegert. Prepričan je, da je Rusija šibkejša, kot se skuša predstavljati svetu.

Ali Trump uničuje Zahod?

Glede pogovorov med Donaldom Trumpom in Putinom je Siegert za nemški medij t-online povedal, da se bosta verjetno želela pogajati mimo Ukrajincev in tudi mimo Evropejcev. "Že samo to dejstvo je zmagoslavje za Putina, vendar stanje še poslabšuje dejstvo, da Trump ne skriva svojega skrb vzbujajočega pozitivnega odnosa do Putina. Trump trenutno uničuje Nato, pravzaprav uničuje celotni Zahod kot delujočo entiteto."

Kot svetuje Siegert, je treba Putina opozoriti na dejstvo, da Rusija ni tako močna, kot menijo številni na Zahodu: "To bo verjetno omajalo njegovo samozavest. A žal Trump počne ravno nasprotno."

Rusi so prepričani, da z Zahodom bijejo bitko za svoj obstoj

Če bo Putin zmagal v vojni proti Ukrajini, bodo stvari postale res nevarne, svari nemški politolog. Ruska utemeljitev te vojne namreč že zdavnaj ni več Ukrajina, temveč trditev, da je Rusija vpletena v eksistencialno obrambno vojno proti Zahodu. Grožnja ostaja izjemno velika.

Siegert se boji, da bo Trump Putinu podaril zmago v vojni proti Ukrajini, namesto da bi ga obravnaval kot nekoga, ki skuša z zvijačami Rusijo predstaviti za močnejšo državo, kot v resnici je. Foto: Guliverimage

"Ruska kulturna razmejitev je vedno usmerjena proti Zahodu. Zahod je in ostaja standard, po katerem se meri vse v Rusiji. Zanimivo je, da Zahod v Rusiji velja za šibkega, kar se ne sklada z njegovo zmago v hladni vojni. Z današnje perspektive mnogi Rusi menijo, da je Zahod Rusijo takrat ujel v šibkem trenutku – in mnogi menijo, da se to ne sme nikoli več ponoviti," pojasnjuje Siegert.

Demokratizacija Rusije ali državljanska vojna?

Po njegovih besedah so številni Rusi zadovoljni, ker Trump zdaj počne podobne stvari kot Putin ter da desničarske populistične stranke v Evropi slavijo takšne uspehe v svojem boju proti domnevnemu vsiljevanju teorije spola in ideologiji woke.

Siegert je oktobra lani izdal knjigo Kam gre Rusija? Scenariji za čas potem (nem. Wohin treibt Russland? Szenarien für die Zeit danach). Na novinarsko vprašanje, kam gre Rusija po njegovem mnenju, je odgovoril, da je mogočih več scenarijev: od morebitne demokratizacije do državljanske vojne.

Rusko dojemanje države

"Kot osnovo moramo najprej razumeti, kako Rusi dojemajo državo: kot razpršeno oblast, ki ima deloma racionalno, deloma iracionalno moč nad ljudmi. Brez države v Rusiji ne gre, vendar se je je najbolje izogibati. Pomislite na carski imperij, pomislite na Sovjetsko zvezo, takšne kolektivne izkušnje segajo skozi generacije. /.../ Ne izključujem pa demokratizacije Rusije v prihodnosti," je še dejal Siegert za t-online.