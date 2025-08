V času dopustov so težave z dokumenti nočna mora, saj nam lahko onemogočijo oziroma pokvarijo dolgo pričakovane počitnice. Nekaj pa je tudi nejasnosti v zvezi z dokumenti otrok, saj marsikdo zmotno misli, da gre otrok lahko v tujino brez osebne izkaznice. Kako pa lahko v primeru časovne stiske pospešimo pridobitev dokumentov? Odgovore so nam posredovali z ministrstva za notranje zadeve.

Hipotetični položaj: dojenček je še brez osebnega dokumenta, mi pa bi morali z njim nujno v tujino. Ga smemo vzeti s seboj, čeprav še nima svojega dokumenta?

Vsak državljan za prestop meje in bivanje v tujini potrebuje veljaven potni list ali osebno izkaznico, seveda če potuje v državo, kamor se lahko vstopa tudi z osebno izkaznico, pojasnjujejo na ministrstvu. Otroci ali dojenčki pri tem niso izjema in to velja tudi za schengensko območje, kjer ponekod niti ne preverjajo osebnih dokumentov.

A kaj se zgodi, če nas zaradi določenih okoliščin legitimirajo, mi oziroma otrok pa smo brez dokumenta? Na ministrstvu poudarjajo, da tudi če pri prestopu meje osebnih dokumentov ne preverjajo, morajo vse osebe ne glede na starost po prestopu meje – tudi notranje meje schengenskega prostora – pri sebi imeti veljaven potovalni dokument.

V nasprotnem primeru lahko državni organi ukrepajo zoper njih v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se med državami članicami razlikuje. Osebe brez dokumentov bodo napotili na predstavništvo njihove države, da si uredijo dokumente. Državljani tretjih držav, ki niso članice EU ali schengenskega prostora, morajo pri prehajanju meja izpolnjevati še dodatne pogoje v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah.

Prednostna izdelava dokumenta

V času poletnih dopustov se pogosto zgodi, da v zadnjem hipu ugotovimo, da imamo pretečen osebni dokument. Ali lahko pospešimo pridobitev osebnega dokumenta?

Če je pot v tujino nujna, lahko vlagatelj prosi za prednostno izdelavo dokumenta. V tem primeru je osebni dokument izdelan in predan na pošto najkasneje naslednji delovni dan.

Foto: Guliverimage

A pozor, za prednostno izdelavo je treba plačati dvojno upravno takso, razen če gre za primere zdravljenja, bolezni ali smrti ožjega družinskega člana in nujnih službenih obveznosti v tujini.

Strošek redne izdelave osebne izkaznice, veljavne do deset let, je 30,55 evra, za potni list z enakim obdobjem veljavnosti pa bo treba odšteti 50,66 evra.

Pet delovnih dni, poleti morda več

Osebna izkaznica je praviloma izdelana in predana na pošto v petih delovnih dneh. Največ dokumentov poteče v poletnih mesecih, saj je takrat zaradi potovanj v tujino tudi največ vlog.

Če dnevno število vlog preseže dva tisoč, se lahko redni čas izdelave podaljša za en delovni dan za vsakih nadaljnjih 500 vlog.

Državljani lahko na spletni strani podjetja Cetis preveri, ali je bil dokument, za katerega je vložil vlogo, že narejen in predan na pošto.

Dokument potekel med dopustom v tujini

Kaj pa se zgodi, če med bivanjem v tujini ugotovimo, da nam je pretekel osebni dokument in tega ob prestopu meje ni nihče opazil? Se bomo lahko vrnili v domovino?

Pri vračanju v Slovenijo slovenski policisti slovenskemu državljanu ne morejo zavrniti vstopa, lahko pa osebo sankcionirajo v skladu s 45. členom Zakona o nadzoru državne meje. V praksi za fizično osebo to pomeni globo v višini najmanj 400 evrov.

Ministrstvo državljanom polaga na srce, naj pred potjo vsekakor preverijo veljavnost dokumentov, s katerimi potujejo, s čimer se bodo izognili nevšečnostim. Pri mejni kontroli se namreč lahko zgodi, da bodo osebi zavrnili vstop v drugo državo.