Na ministrstvu za notranje zadeve so pred začetkom poletnih počitnic pripravili nekaj nasvetov glede ravnanja z dokumenti za prestop državne meje. Svetujejo, da pred odhodom v tujino preverite veljavnost dokumentov. V primeru poteka veljavnosti dokumentov pa priporočajo, da vlogo vložite vsaj deset dni pred potovanjem, so sporočili z ministrstva.

Do konca leta bo potekla veljavnost nekaj manj kot 21 tisoč potnim listom in skoraj 62 tisoč osebnim izkaznicam, zato na ministrstvu svetujejo, da ob načrtovanju potovanj in poletnih dopustov pravočasno preverite, ali imate ustrezen in veljaven osebni dokument za potovanje.

Če je veljavnost dokumenta že ali bo kmalu potekla, pravočasno vložite vlogo za izdajo novega. Čakalna doba za izdajo nove potne listine ali osebne izkaznice v povprečju traja en teden. Ker je zaradi načrtovanih počitnic v tujini pričakovati večje število vlog za izdajo osebnih dokumentov, se lahko čakalna doba tudi podaljša. Na spletni strani proizvajalca je na voljo podatek o čakalni dobi za izdelavo dokumenta.

Čas bivanja omejen

Slovenski državljani z veljavno osebno izkaznico lahko vstopijo in do 90 dni prebivajo v vseh državah Evropske unije, državah Evropskega gospodarskega prostora, Švici, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, Gibraltarju, Martiniku, Moldaviji, Monaku, San Marinu, Andori, Gruziji in na Azorih. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ob tem svetuje, da v izogib zapletom v Gibraltar potujete s potnim listom.

Pozanimajte se o vizumih

Za obisk drugih držav je treba imeti veljaven potni list. Določene države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več, zato svetujejo tudi, da se v primeru potovanja predvsem v države z vizumskim režimom pravočasno pozanimate o posebnih pogojih vstopa v te države na turističnih agencijah, spletnih straneh ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav.

Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice je mogoče vložiti na katerikoli upravni enoti. Ministrstvo priporoča, da vlogo vložite vsaj deset dni pred potovanjem, državljani, ki se znajdejo v stiski in potrebujejo dokumenta hitreje, pa lahko prosijo za tako imenovano prioritetno ali nujno izdelavo dokumentov, so dodali. Tako sta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena v enem delovnem dnevu, a je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso.

Staršem posebej priporočajo, da so pozorni na veljavnost listin otrok, saj te potečejo v krajšem času kot njihovi dokumenti. Otroku do dopolnjenega tretjega leta starosti se izdata potni list oziroma osebna izkaznica z veljavnostjo treh let, otroku od 3. do 18. leta starosti pa z veljavnostjo petih let.

Če ostanete brez, je treba pristojnim to sporočiti

Ob izgubi, pogrešitvi ali kraji dokumentov mora državljan o tem čim hitreje obvestiti katerokoli upravno enoto, saj prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča. Izgubo je treba prijaviti najkasneje v osmih dneh oziroma v osmih dneh po prihodu v Slovenijo. Na ministrstvu ob tem opozarjajo, da opustitev naznanitve lahko privede do zlorabe dokumenta in identitete ter je hkrati prekršek, za katerega je predpisana globa od 125 do 400 evrov.

Preverite tudi dokumente svojih otrok. Foto: Ministrstvo za javno upravo Če ostane državljan brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, se lahko obrne na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo Slovenije. Naznanitev pogrešitve potnega lista namreč lahko opravi tudi tam, za prihod domov pa se mu izda potni list za vrnitev.

Če državljan z dokumentom ravna skrbno, pa ostane brez njega v okoliščinah, ki jih sam ni mogel preprečiti, na primer kraja iz stanovanja ali rop, pa je priporočljivo, da to takoj prijavi tudi najbližji policijski postaji, ki izda ustrezno potrdilo o prijavi. Prav tako je pomembno, da v primeru, ko dokument, ki ga je državljan naznanil kot pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega, ne uporablja več, če ga ponovno najde, saj ima lahko pri prehodu meje težave, še opozarjajo na notranjem ministrstvu.