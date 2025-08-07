Četrtek, 7. 8. 2025, 20.59
25 minut
Goran Dragić z izbranko dopustuje v Egiptu
Te dni se na počitnicah mudi tudi naš nekdanji košarkar Goran Dragić. Skupaj z izbranko Greice Murphy sta se odpravila v Egipt, kjer sta si med drugim ogledala piramide in jahala kamele. Dragić in Murphy svoje oboževalce o svojem dopustu obveščata prek omrežja Instagram, kjer sta objavila skupne fotografije.
Par se je odpravil v Kairo, kjer uživata ob raziskovanju staroegipčanske civilizacije. Dragić je na družbenem omrežju delil videoposnetek in več fotografij.