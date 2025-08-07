Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Četrtek,
7. 8. 2025,
20.59

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
potovanje dopust Goran Dragić Goran Dragić

Četrtek, 7. 8. 2025, 20.59

25 minut

Goran Dragić z izbranko dopustuje v Egiptu

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Goran Dragić | Te dni se na počitnicah mudi tudi naš nekdanji košarkar Goran Dragić. | Foto IG/the_1_dragon

Te dni se na počitnicah mudi tudi naš nekdanji košarkar Goran Dragić.

Foto: IG/the_1_dragon

Te dni se na počitnicah mudi tudi naš nekdanji košarkar Goran Dragić. Skupaj z izbranko Greice Murphy sta se odpravila v Egipt, kjer sta si med drugim ogledala piramide in jahala kamele. Dragić in Murphy svoje oboževalce o svojem dopustu obveščata prek omrežja Instagram, kjer sta objavila skupne fotografije.

Par se je odpravil v Kairo, kjer uživata ob raziskovanju staroegipčanske civilizacije. Dragić je na družbenem omrežju delil videoposnetek in več fotografij. 

potovanje dopust Goran Dragić Goran Dragić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.