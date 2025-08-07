Goran Dragić z izbranko dopustuje v Egiptu

Te dni se na počitnicah mudi tudi naš nekdanji košarkar Goran Dragić. Skupaj z izbranko Greice Murphy sta se odpravila v Egipt, kjer sta si med drugim ogledala piramide in jahala kamele. Dragić in Murphy svoje oboževalce o svojem dopustu obveščata prek omrežja Instagram, kjer sta objavila skupne fotografije.