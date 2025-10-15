Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
15. 10. 2025,
13.06

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Thermometer Blue 0,11

Sreda, 15. 10. 2025, 13.06

1 ura, 23 minut

Slovenski potni list na osmem mestu, najmočnejši še vedno singapurski

Avtorji:
Na. R., STA

Potni list | Število držav, v katere lahko imetniki slovenskega potnega lista potujejo brez vizuma, je ostalo enako. | Foto STA

Število držav, v katere lahko imetniki slovenskega potnega lista potujejo brez vizuma, je ostalo enako.

Foto: STA

Najmočnejši potni list na svetu oziroma tisti, s katerim je mogoč vstop v največ držav brez predhodno urejenega vizuma, ostaja singapurski. Državljani Singapurja lahko namreč na ta način obiščejo 193 držav. Slovenski potni list se je z desetega povzpel na osmo mesto in brez predhodno urejenega vizuma omogoča vstop v 184 držav.

Britansko svetovalno podjetje Henley & Partners je objavilo globalni indeks potnih listov, ki vsako leto razvršča države glede na število destinacij, kamor lahko državljani potujejo brez predhodno urejenega vizuma. Indeks temelji na podatkih Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) ter vključuje potne liste 199 držav oz. 227 potovalnih destinacij.

Slovenija se je v primerjavi z letom 2024, ko so slovenski državljani lahko brez omejitev potovali v 184 držav, z desetega mesta povzpela na osmo. 

Slovenski potni list | Foto: STA , Slovenski potni list Foto: STA ,

Singapurski potni list | Foto: Guliverimage Singapurski potni list Foto: Guliverimage Singapurju na vrhu lestvice sledita Južna Koreja, katere potni list omogoča vstop brez vizuma v 190 držav in Japonska, njeni državljani lahko brez vizuma odpotujejo v 189 držav.

Irski potni list | Foto: Zunanje ministrstvo Republike Irske Irski potni list Foto: Zunanje ministrstvo Republike Irske Do osmega mesta sledijo Nemčija, Italija, Luksemburg, Španija in Švica (vse 188), Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Irska, Nizozemska (187), Madžarska, Nova Zelandija, Norveška, Portugalska, Švedska (186), Avstralija, Češka, Malta in Poljska (185).

Enako močne potne liste kot Slovenija imajo Hrvaška, Slovaška, Združeni arabski emirati in Združeno kraljestvo Velike Britanije. 
Potni list Združenih arabskih emiratov | Foto: Guliverimage Potni list Združenih arabskih emiratov Foto: Guliverimage

Na devetem mestu je Kanada z vstopom v 183 držav, na desetem pa Latvija, katere državljani lahko brez vizuma vstopijo v 182 držav.

So pa prvič v zgodovini objav indeksa z lestvice najboljših deset zdrsnile ZDA, ki so na 12. mestu.

Na samem repu lestvice je Afganistan, njegovim državljanom je brez predhodno urejenega vizuma omogočen vstop le v 24 držav. | Foto: Reuters Na samem repu lestvice je Afganistan, njegovim državljanom je brez predhodno urejenega vizuma omogočen vstop le v 24 držav. Foto: Reuters

