Pregled dneva

P. P., STA

V veljavi pomembni novosti pri izdaji osebnih izkaznic in potnih listov

Državljan bo na svojo elektronsko pošto prejel obvestilo, da je bil njegov osebni dokument izdelan in predan na pošto.

Državljan bo na svojo elektronsko pošto prejel obvestilo, da je bil njegov osebni dokument izdelan in predan na pošto.

Foto: STA

Danes sta v veljavo stopili dve novosti pri izdaji osebnih izkaznic in potnih listov. Državljani bodo odslej na svojo elektronsko pošto prejeli obvestilo o tem, da je njihov potni list oziroma osebna izkaznica izdelana in predana na pošto. V oba dokumenta pa bo vpisan tudi podatek o pošti in poštni številki, so sporočili z notranjega ministrstva.

Nov zakon o potnih listinah in novela zakona o osebni izkaznici za vse vloge, ki bodo podane od 2. oktobra dalje, omogočata, da bo lahko državljan, ki bo to želel, ob vlogi navedel elektronski naslov ali dovolil uporabo svojega elektronskega naslova za vročanje. Tako bo državljan na svojo elektronsko pošto prejel obvestilo, da je bil njegov osebni dokument izdelan in predan na pošto.

Informacije bodo državljani prejeli takoj

Gre za avtomatizirano obveščanje, za katero se sporočila ustvarjajo samodejno s potrditvijo datuma izdelave dokumenta pri pogodbenem proizvajalcu, elektronska pošta posameznika pa se bo uporabljala samo za ta namen. Na ta način bodo informacije pri državljanih takoj, upravne enote pa bodo razbremenjene poizvedovanja ter naknadnega pregledovanja podatkov in podaje informacij o stanju vlog, so zapisali na ministrstvu.

Novi podatki na potnem listu

Druga novost, ki danes stopa v veljavo, je, da se bo v strukturo naslova potnega lista dodalo še pošto in poštno številko. Doslej so se naslovi v potni list zapisovali brez tega podatka. Poštna številka se na nove osebne izkaznice, ki se izdajajo od 28. marca 2022, že izpisuje.

Potni list in osebna izkaznica sta uradna identifikacijska dokumenta, s katerima lahko državljan izkazuje vse podatke, ki so vpisani na dokumentu. Zapis podatka o državljanstvu tako na primer nadomešča potrdilo o državljanstvu, zapis podatka o naslovu pa je enakovreden potrdilu o prebivališču posameznika.

Ne spreglejte
