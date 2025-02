Potem ko je marca 2022 Slovenija po skoraj 24 letih začela izdajati nove biometrične osebne izkaznice, so jim leto kasneje dodali novo funkcijo. Od aprila 2023 osebna biometrična izkaznica služi tudi kot zdravstvena kartica, ki jo uporabite ob obisku zdravnika, lekarne, optika in preostalih izvajalcev zdravstvenih storitev.

Kaj je treba storiti?

Vse, kar je treba storiti, je, da na upravni enoti zaprosite za novo biometrično osebno izkaznico, s tem pa avtomatsko pridobite tudi zdravstveno kartico. Tisti, ki tega ne želijo, pa preprosto še naprej uporabljajo običajno zdravstveno kartico.

Osebni podatki zaščiteni

Strahu pred tem, da bi lahko kdorkoli dostopal do vaših zdravstvenih podatkov, ni. Kot pravijo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), niti kartica zdravstvenega zavarovanja niti nova osebna izkaznica ne vsebujeta podatkov o imetniku, temveč sta samo ključ za dostop do teh podatkov. Za dostop do podatkov o zdravstvenem zavarovanju sta potrebna čitalnik in hkrati profesionalna kartica, ki jo ima zdravstveni delavec ali lekarna.

Biometrično izkaznico ima že več kot 790 tisoč Slovencev, kar pomeni, da jih prav toliko lahko osebni dokument uporablja kot zdravstveno kartico. Uporabo enotne kartice danes omogočajo vsi izvajalci zdravstvenih storitev v Sloveniji.

Zdravstvene kartice bodo izdajali še naprej

ZZZS bo še naprej izdajal kartice zdravstvenega zavarovanja, saj osebna izkaznica ni obvezna, prav tako nimajo vsi zavarovanci pravice do osebne izkaznice (npr. tisti, ki imajo v Sloveniji začasno prebivališče, a imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje).

Kaj pa otroci?

Do elektronske izkaznice, ki sicer ima čip za biometrijo, prav tako niso upravičeni otroci do 12. leta. A se bo to verjetno kmalu spremenilo.

Odbor DZ je namreč sredi februarja prižgal zeleno luč predlogom sprememb pri izdaji potnih listin in osebnih izkaznic. Predlog novele zakona o osebni izkaznici med drugim prinaša funkcijo enega dokumenta tudi za otroke, mlajše od 12 let.

Še dolgo se ne bomo poslovili od zdravstvenih kartic

Namen združitve osebne in zdravstvene kartice je zmanjšanje administrativnih ovir ter olajšanje dela zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem. Fotografija na osebni izkaznici na primer služi za preverjanje zavarovanca, zato zdravniku tega ni treba dodatno preverjati.

ZZZS v povprečju na leto izda 200 tisoč kartic zdravstvenega zavarovanja. Z združitvijo osebne z zdravstveno kartico se bo število izdanih kartic zdravstvenega zavarovanja zmanjšalo in sčasoma povsem ukinilo. A do tega je še dolgo in verjetno bomo imeli še kar nekaj časa dvojni sistem, pravijo na ZZZS.

Kaj pa evropska zdravstvena kartica?

Evropska zdravstvena kartica ostaja v fizični obliki. Njeno obliko predpisuje Evropska unija in ker vse članice EU še niso pripravljene na elektronsko kartico, le-ta še ni elektronska. Evropsko zdravstveno kartico je treba naročiti prek spleta oziroma vsako leto podaljšati njeno veljavnost.