Biometrično osebno izkaznico že lahko naročite

Od danes je mogoče oddati vlogo za izdajo biometrične osebne izkaznice. Te bodo vsebovale dva prstna odtisa in fotografijo v treh različnih tehnikah izdelave. Veljavne osebne izkaznice se lahko uporabljajo do poteka veljavnosti, torej jih ni treba menjati. To velja tudi za osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu starosti. Od dozdajšnje izkaznice bo nova dražja za dobrih deset evrov.

Vlogo za biometrično izkaznico je mogoče oddati samo osebno na katerikoli upravni enoti v Sloveniji ali na diplomatskem predstavništvu oziroma konzulatu Slovenije v tujini. K vlogi je treba priložiti staro osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali drugo javno listino, s katero državljan izkaže istovetnost, in fotografijo. Ob oddaji vloge se vsem državljanom od dopolnjenega 12. leta starosti odvzameta dva prstna odtisa.

Biometrična osebna izkaznica bo vizualno drugačna od dozdajšnjih, poleg tega pa bo tudi elektronska. Vsebovala bo več kot 45 grafičnih zaščitnih elementov. Med novosti izkaznice spada čip, na katerem bosta zapisana biometrična podatka, torej podoba obraza in dva prstna odtisa. Čip bo vseboval tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in dve sredstvi elektronske identifikacije.

Uporabna tudi kot zdravstvena izkaznica

Nova osebna izkaznica bo tako omogočala elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje. Vsebovala bo tudi QR-kodo, ki bo omogočala preverjanje veljavnosti na portalu e-Uprava. Predvidoma osem mesecev po začetku izdaje biometričnih osebnih izkaznic bo mogoča tudi uporaba v sistemu zdravstvenega zavarovanja.

Otrokom do dopolnjenega 12. leta starosti bodo izdajali biometrične osebne izkaznice, ki pa ne bodo elektronske, vseeno pa bodo vsebovale čip. Ob vložitvi vloge mora biti navzoč otrok, ki je starejši od osem let in se zna sam podpisati.

Veljavnost izkaznic bo enaka kot do zdaj, torej odvisna od starosti državljana. Biometrična osebna izkaznica bo za otroke do dopolnjenega tretjega leta veljala tri leta, za otroke, stare od treh do 18 let, pa pet let. Za državljane med 18. in 70. letom starosti bo veljala deset let, po dopolnjenem 70. letu starosti pa izdajo osebno izkaznico s trajno veljavnostjo.

Za osebno boste odšteli 30 evrov

Biometrična osebna izkaznica bo od dozdajšnje dražja za dobrih deset evrov. Trajna izkaznica ali z veljavnostjo deset let bo stala 29,53 evra. Izkaznica za otroke do tretjega leta starosti bo stala 22,27 evra, za otroke med tretjim in dvanajstim letom 24,07 evra, za najstnike med 12. in 18. letom pa 24,93 evra.

Osebna izkaznica bo praviloma izdelana in predana na pošto v petih delovnih dneh. Z družbe Cetis so prejšnji teden sporočili, da bo zaradi vojne v Ukrajini, ki je povzročila motnje v zadnji fazi razvoja programskega dela, morebiti prišlo do krajšega zamika pri izdelavi dokumenta, zato prosijo za razumevanje.