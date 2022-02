Vam kmalu poteče "osebna"? To je dobro vedeti.

28. marca bomo v Sloveniji začeli izdajati in uporabljati biometrične osebne izkaznice. To je tudi prvi možni dan za oddajo vloge na katerikoli upravni enoti, novo osebno izkaznico pa boste po pošti praviloma prejeli v petih delovnih dneh. A prehod na uporabo novih dokumentov bo postopen. Če vam recimo v tem času veljavnost osebne izkaznice poteče, se splača počakati na začetek izdajanja novih biometričnih osebnih izkaznic. Že pretečeno izkaznico namreč lahko uporabljate do 27. marca 2022, prav tako zdajšnjih veljavnih osebnih izkaznic ne bo treba takoj zamenjati za nove.

V letu 2022 bo skupno prenehalo veljati 350.158 osebnih izkaznic, januarja 19.952, februarja 25.369 in marca 37.051. Če ste med tistimi, ki jim osebna izkaznica poteče, imate še nekaj časa, da to uredite.

Pretečene osebne izkaznice lahko uporabljate do konca marca

Vlada je novembra lani v DZ po nujnem postopku pripravila predlog novele zakona o osebni izkaznici, po katerem se začnejo biometrične osebne izkaznice v Sloveniji izdajati 28. marca 2022. Poleg tega je vlada z zakonom podaljšala uporabo pretečenih osebnih izkaznic do 27. marca 2022. To velja za vse osebne izkaznice, ki jim je oziroma jim bo potekla veljavnost od 29. marca 2020 do 27. marca 2022, pod pogojem, da se njihovi osebni podatki niso spremenili.

Tako se vam z oddajo vloge za nov dokument splača počakati do začetka izdajanja novih biometričnih osebnih izkaznic.

Uporaba pretečenih osebnih izkaznic je mogoča za izkazovanje istovetnosti in državljanstva, prehajanje državne meje s pretečeno osebno izkaznico pa ni mogoče.

Stare osebne dokumente lahko uporabljate do datuma veljavnosti, ki je na njih napisan. Če pa bi želeli staro osebno izkaznico zamenjati z novo biometrično, lahko to storite pred iztekom njene veljavnosti.

Vlogo za osebno izkaznico vložite osebno na katerikoli upravni enoti. Nove biometrične osebne izkaznice bodo državljanom, starejšim od 12 let, služile tudi kot elektronska identiteta, vsi državljani pa bodo z njimi lahko uveljavljali tudi zdravstvene storitve. Veljavnost novih izkaznic bo enaka kot do zdaj. Ta je odvisna od starosti državljana.

Dobrih deset evrov več za biometrično osebno izkaznico

Biometrična osebna izkaznica, z veljavnostjo deset let oziroma trajno, bo od dozdajšnje dražja dobrih deset evrov. Zanjo boste tako odšteli 29,53 evra. Cena otroške osebne izkaznice do tretjega leta starosti bo 22,27 evra, za starost od tri do 12 let 24,07 evra, za starost od 12 do 18 let pa 24,93 evra.

