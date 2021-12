Biometrične osebne izkaznice bodo začeli izdajati konec marca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DZ je z 48 glasovi za in nobenim proti sprejel spremembo zakona o osebni izkaznici, po kateri se bodo biometrične osebne izkaznice začele izdajati 28. marca 2022, ne pa že 3. januarja 2022. Do takrat bo v Sloveniji mogoča uporaba pretečenih osebnih izkaznic.

Kdor osebno izkaznico potrebuje prej, jo bo po pojasnilu ministrstva za notranje zadeve lahko dobil, ampak bo klasična in ne biometrična.

Zapletlo se je pri čipih

Zamik pri izdajanju biometričnih osebnih izkaznic je potreben, ker je v evropskem prostoru prišlo do zapletov v zvezi s čipi, je danes dopoldne povedal državni sekretar na ministrstvu Božo Predalič. Izvajalec zato po njegovih besedah ne more zagotoviti, da bi jih lahko začel izdajati že 3. januarja, kot je določila 3. marca sprejeta novela zakona.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin je Jani Möderndorfer iz LMŠ ocenil, da je pravi razlog za zamik to, da se je ministrstvo uštelo pri pravni podlagi za izvedbo javnega naročila.

Branko Grims iz SDS je dejal, da so težave s pomanjkanjem čipov nastopile zaradi pandemije covida-19 in vlada ni kriva zanje. Pač pa si zasluži vso pohvalo, ker je sledila modernim trendom in predlagala uvedbo nove izkaznice.

V Levici po besedah Nataše Sukič nasprotujejo sami uvedbi biometrične izkaznice, ker se zbiranje biometričnih podatkov v Sloveniji po njihovi oceni uvaja brez tehtnega premisleka. Ni pa napovedala nasprotovanja zamiku pri izdajanju novih osebnih izkaznic.

Andrej Černigoj iz NSi je medtem dejal, da digitalizacija temeljito spreminja podobo gospodarstva, politike in družbe. Cilj novoustanovljene službe vlade za digitalno preobrazbo je, da Slovenija izkoristi vse priložnosti digitalne revolucije za razvojni preboj.