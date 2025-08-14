Je Srbija pred državljansko vojno? In kaj to pomeni za Slovenijo?

Že drugi dan v Srbiji ulice mest krvavijo. Krvavijo civilisti in mirni protestniki, ki jih ob podpori srbske policije napadajo maskirane skupine, ki jih povezujejo z režimom Aleksandra Vučića. Je po devetih mesecih mirnih protestov režim Aleksandra Vučića že tako ranljiv, da mu bo ostalo le prelivanje krvi neoboroženih civilistov? Do kam bo vodilo dogajanje na srbskih ulicah? Do državljanske vojne?

"V Srbiji je nastal patpoložaj. Študentsko gibanje, ki je bilo na začetku protestno gibanje proti korupciji Vučićevega režima, zdaj prerašča v politično gibanje. In to gibanje je prvo po več kot desetletju, ki lahko realno ogrozi Vučićevo oblast," na dogajanje v zadnjih mesecih v Srbiji gleda obramboslovec Klemen Grošelj. Po njegovih besedah se zato pri vladajočih povečuje nervoza. To se odraža tudi na ulicah, kjer se dogajajo izbruhi nasilja, saj se je politični vrh odločil, da bo obračunal s protestniki. "Za to pa uporabljajo kriminalne skupine in določene strukture, ki so blizu vladajoči stranki SNS," poudari sogovornik.

Tudi varnostni strokovnjak in nekdanji direktor OVS Boštjan Perne meni, da je Vučiću počasi začelo prekipevati. "Dolgo časa je njegov režim toleriral proteste, tudi policija se ni nasilno odzvala, ker so menili, da se bodo stvari umirile. Danes pa je Vučić tisti, ki sproža nasilje s ciljem, da se v javnosti protestnike prikaže kot vandale in nasilneže ter se z njimi posledično resneje obračuna. Tudi z množičnimi aretacijami. Vendar to protestnikov ne bo umirilo, zgodilo se bo ravno obratno," poudari varnostni strokovnjak.

"Sloveniji je v življenjskem interesu – ne samo zaradi gospodarskih interesov, temveč tudi medčloveških vezi med narodoma –, da se v Srbiji prepreči prelivanje krvi," meni obramboslovec Klemen Grošelj. Foto: STA Je Srbija pred državljansko vojno?

"Močno upam, da ne, da se dogajanje na ulicah ne bo razplamtelo do te stopnje. Verjamem, da so v varnostnih strukturah, kot je policija, ljudje, ki verjamejo, da z nasiljem ne bodo mogli ubraniti Vučićevega režima, ter da se bo zgodila sprememba oblasti na dokaj običajen način," odgovori Grošelj.

Po njegovem mnenju si nihče ne sme želeti, da bi v Srbiji izbruhnili oboroženi spopadi. "To bi bilo slabo ne le za Srbijo, temveč za ves Zahodni Balkan, zato menim, da bi morala Evropska unija igrati bistveno bolj proaktivno vlogo, s ciljem, da se omogoči mirnejši prehod oblasti. Podobno, kot se je pred leti zgodilo v Severni Makedoniji, ko se je z oblasti poslovil Nikola Gruevski," poudarja obramboslovec.

"Težko je predvideti, kako se bodo protestniki odzvali na nasilje v zadnjih dveh dneh. Če bodo protesti postali še bolj številčni, bo verjetno Vučić odgovoril še z večjim nasiljem, kar lahko vodi v spiralo nasilja. Morda bosta obe strani stopili korak nazaj. Ne vem, težko je napovedati, kako se bodo stvari odvile," pa meni Perne.

Po njegovem mnenju sicer predčasne volitve, ki jih zahtevajo protestniki, niso zelo realne v bližnji prihodnosti.

"Vučić je o predčasnih volitvah govoril z levo roko. Menim, da ne misli resno, vse dokler ne bo v predčasne volitve prisiljen. Kdo pa ga lahko v to prisili? Osebno za zdaj ne vidim te možnosti, čeprav bi lahko volitve spet prinesle zmago Vučićevi SNS, saj ima še vedno veliko podporo v ruralnih krajih. Zato tudi ne vem, ali so predčasne volitve rešitev za trenutni položaj," poudarja Perne.

"Poleg tega ima Vučić v rokah še veliko orodij, tudi na mednarodni ravni. Recimo eskalacijo razmer na Kosovu ali pa v BiH. Razmere na Kosovu so med Srbi in Albanci vse bolj napete in Vučić je v preteklosti že uporabil razmere na Kosovu za pomiritev notranjepolitičnih razmer v Srbiji," dodaja Perne.

"Dejal bi, da razmere v Srbiji ne vplivajo le na slovensko gospodarstvo, ampak tudi neposredno na slovensko politiko oziroma vsaj na del te. Vemo, da je Janković neposredno vezan na Vučića," opozarja varnostni strokovnjak in nekdanji direktor OVS Boštjan Perne. Foto: Bojan Puhek Ali tuje države res vplivajo na politično dogajanje v Srbiji?

"Vučić veliko in že kar nekaj časa govori o vpletanju tujih – zahodnih – obveščevalnih služb v srbsko notranjo politiko. Tudi ruske obveščevalne službe že nekaj časa govorijo o ponovitvi ukrajinskega scenarija v Srbiji. Po drugi strani pa študentje trdijo, da se v Srbijo vpletajo ruske obveščevalne službe," pojasnjuje Perme.

Tudi Grošelj meni, da je Srbija zelo zanimiva za vse svetovne akterje. "Je pa dejstvo, da Srbija na mednarodnem parketu ne igra take vloge, kot je želel Vučić. Njegov cilj je bil, da bo njegov režim zagotovilo stabilnosti na Zahodnem Balkanu, a on pač ni zagotovilo stabilnosti v regiji. On je postal dejavnik nestabilnosti," meni sogovornik.

Po 12 letih Vučić močne podpore tujih držav nima. Niti od ZDA niti od Rusije. V EU pa dobiva mešane signale. "Po eni strani države članice, kot sta Francija in Nemčija, govorijo o strateško pomembnih partnerstvih glede litija. Potem Evropska komisija naredi neumnost in rudnik litija postavi med strateške projekte. A dejstvo je, da je režim zelo krhek in nestabilen. Vidi se, da tudi ljudje, ki so del režima, že razmišljajo, kako bo prvi dan po spremembi oblasti. Ključno je, da v tem trenutku posreduje EU. Ker Vučićev režim ne bo padel zaradi zunanjih sil, ampak predvsem zaradi mladih, ki so se v nasprotju s prejšnjimi generacijami odločili, da ostanejo v domovini in jo spremenijo," pojasnjuje obramboslovec.

Kaj lahko stori Slovenija?

"Slovenija v dogajanje v Srbiji lahko poseže, vendar samo skozi evropski okvir. Menim pa, da je Slovenija zamudila priložnost, da bi bila vodilna evropska država na tem področju in promotor stabilnosti Zahodnega Balkana. To vlogo bi ji verjetno preostale članice EU z veseljem prepustile," meni Grošelj in dodaja: "Moram pa nekaj poudariti. Uradni posrednik med EU in Srbijo ne more biti Slovenec. Slovenija bi lahko združila podobno misleče članice EU in spodbudila politično intervencijo v Srbiji."

"Konec koncev imamo tudi komisarko, ki bi lahko naredila bistveno več," meni sogovornik. Po njegovih besedah je Sloveniji v življenjskem interesu – ne samo zaradi gospodarskih interesov, temveč tudi medčloveških vezi med narodoma –, da se v Srbiji prepreči prelivanje krvi.

"Slovenija pa to lahko stori najlažje in najučinkoviteje prek evropskih okvirov. Vendar se je treba angažirati, lobirati v Bruslju, obiskovati prestolnice članic EU … Treba je biti pošten posrednik in doseči, da se tudi slovenski interesi uresničijo skozi evropski okvir. Če bi Slovenija nastopala bilateralno, bi to zaradi vseh okoliščin težko naredila. Bi pa lahko slovenska vlada imela bistveno bolj jasno stališče ne samo do Srbije, ampak tudi do Republike Srbske in Dodika. S tem se ne bomo odtujili od Srbov, ker oni razumejo, kako se stvari rešujejo," meni Grošelj.

Tuku decu na Boga ne misle. Beograd pic.twitter.com/2286vdfP8B — Budi Heroj (@budiherojns) August 13, 2025

Kaj eskalacija nasilja pomeni za Slovenijo?

"Ne gre samo za investicije Slovencev v Srbiji, gre tudi za investicije Srbov v Sloveniji. Recimo imperij Dragana Šolaka je v Sloveniji še vedno zelo vpliven, tudi prek medijev. In Šolak velja za nasprotnika Vučića," pojasnjuje Perne. Ob tem poudarja, da ima prek ljubljanskega župana Vučićev režim velik vpliv tudi na slovensko politiko.

"Kar se morda vidi tudi v zunanji politiki, ki je v primeru Gaze jasna, v primeru Srbije in Republike Srbske pa ne. Ko je bilo treba obsoditi napade na protestnike v Srbiji ali pa po obsodbi Dodika v Republiki Srbski, je bila vlada zelo zadržana. Ali pa glede pisma podpore Zorana Jankovića Vučiću v prvih mesecih protestov," pojasnjuje Perne.

"Zato bi dejal, da razmere v Srbiji ne vplivajo le na slovensko gospodarstvo, ampak tudi neposredno na slovensko politiko oziroma vsaj na del te. Vemo, da je Janković neposredno vezan na Vučića. Poglejmo samo Expo. In Janković navezanosti tudi javno ne taji. Ima pa ljubljanski župan tudi vpliv na slovenskega predsednika vlade, zato je vprašanje, ali bomo res med prvimi državami, ki se bodo obrnile proti Vučiću, kot smo bili v primeru Palestine. Sam menim, da ne," pogovor konča Perne.