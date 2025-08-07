Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Četrtek,
7. 8. 2025,
19.10

55 minut

smrt Državni zbor poslanec

Četrtek, 7. 8. 2025, 19.10

55 minut

Umrl nekdanji poslanec Sašo Lap

K. M.

Nekdanji poslanec Sašo Lap je umrl v 72. letu starosti.

Nekdanji poslanec Sašo Lap je umrl v 72. letu starosti.

Foto: FB/Pavel Rupar

Po težki bolezni je v 72. letu starosti umrl neutrudni in svojemu delu do konca predan nekdanji poslanec DZ Sašo Lap, je na omrežju X sporočil Marjan Podobnik.

Sašo Lap je bil za poslanca prvega sklica državnega zbora izvoljen leta 1992. Po razkolu v Slovenski nacionalni stranki (SNS) je ustanovil in vodil samostojno poslansko skupino, do leta 1998 pa je bil nato predsednik stranke Slovenska nacionalna desnica (SND), ki se je vmes preoblikovala in preimenovala v Stranko slovenskega naroda (SSN).

1999 je postal svetovalec vlade, od leta 2020 pa je bil sekretar Društva poslancev 90 (DP90).

Z objavo na omrežju Facebook se je od Lapa poslovil tudi nekdanji poslanec Pavel Rupar. 

