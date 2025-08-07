Po težki bolezni je v 72. letu starosti umrl neutrudni in svojemu delu do konca predan nekdanji poslanec DZ Sašo Lap, je na omrežju X sporočil Marjan Podobnik.

Sašo Lap je bil za poslanca prvega sklica državnega zbora izvoljen leta 1992. Po razkolu v Slovenski nacionalni stranki (SNS) je ustanovil in vodil samostojno poslansko skupino, do leta 1998 pa je bil nato predsednik stranke Slovenska nacionalna desnica (SND), ki se je vmes preoblikovala in preimenovala v Stranko slovenskega naroda (SSN).

1999 je postal svetovalec vlade, od leta 2020 pa je bil sekretar Društva poslancev 90 (DP90).

Z objavo na omrežju Facebook se je od Lapa poslovil tudi nekdanji poslanec Pavel Rupar.