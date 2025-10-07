Jesenska akcija: prihranek pri elektriki in plinu

Vstopamo v ogrevalno sezono – dnevi so hladnejši, večeri daljši, stroški pa (bodo) vse višji. Marsikdo zato že razmišlja, kje in kako bi lahko vsaj malo prihranil. Elektrika in ogrevanje sta med večjimi izdatki vsakega gospodinjstva, zato je vsaka možnost za nižji račun več kot dobrodošla. V tem času sta toplina doma in udobje vsakdana vsekakor neprecenljiva. A kaj, če lahko ob tem poskrbite tudi za nižji račun? Pri Petrolu so pripravili akcijo , ki združuje oboje – preprostost in prihranek.

Foto: Petrol

Med 1. oktobrom 2025 in 31. januarjem 2026 poteka Petrolova jesenska akcija, namenjena novim in obstoječim odjemalcem elektrike in zemeljskega plina. Ponuja možnost dvojnega prihranka, ki ga lahko izkoristite hitro in brez zapletov. Če ste član Petrol kluba in imate zbranih vsaj 300 Zlatih točk, si lahko v treh mesecih zagotovite skupno 12 evrov popusta pri plačilu energentov. Postopek je preprost: pokličete brezplačno številko 080 22 66, unovčite točke in že naslednji mesec plačate manj.

Če imate Petrol Elektriko in Petrol Zemeljski plin

Če vam Petrol zagotavlja tako elektriko kot zemeljski plin, lahko do prihranka pridete najhitreje. Postopek je hiter in preprost – brez dodatne dokumentacije in brez sprememb pogodb.

Dovolj je, da pokličete brezplačno številko 080 22 66 in kot član Petrol kluba unovčite 300 Zlatih točk. S tem si zagotovite, da boste v naslednjih treh mesecih plačevali štiri evre manj na vsaki mesečni položnici – tako za elektriko kot za plin.

Skupno to pomeni 12 evrov prihranka, brez skritih pogojev ali dodatnega dela. Petrol uredi vse, vi pa v prihodnjih mesecih preprosto plačujete manj.

Foto: Petrol

Imate na Petrolu samo en energent?

Če vaš dom že oskrbuje Petrol Elektrika ali Petrol Zemeljski plin, lahko zdaj naredite preprost korak naprej: dodate še drugi energent in si s tem zagotovite dvojni prihranek.

Preklop je hiter in poteka povsem digitalno – prek spletnega sklepalnika, kjer oddate naročilo. Pogodbo potrdite z enim klikom, za vse preostalo pa poskrbi Petrol.

Posebna ugodnost velja še do konca novembra – vsi, ki boste v tem času preklopili na Petrol Elektriko, boste 12 mesecev deležni nižje cene elektrike.

Ko imate enkrat oba energenta pri Petrolu, preprosto pokličete 080 22 66, unovčite 300 Zlatih točk in vključite dodatni popust, ki vam naslednje tri mesece zmanjša stroške na obeh položnicah.

Foto: Petrol

Če od Petrola še ne prejemate ne elektrike ne plina

Kaj pa, če še nimate sklenjene pogodbe za noben energent pri Petrolu? Potem je zdaj idealna priložnost, da združite elektriko in plin na enem mestu – in začnete varčevati že od prvega dne.

Odločite se za Petrol Zemeljski plin in hkrati izberite še Petrol Elektriko, ki je trenutno na voljo po akcijski ceni za celo leto. Ko imate oba energenta urejena, samo pokličete 080 22 66, unovčite 300 Zlatih točk in aktivirate dodatni popust, ki vam v naslednjih treh mesecih zniža stroške za skupno 12 evrov. Preprosto, pregledno in takoj ugodneje.

Še niste član Petrol kluba?

Varčevati lahko začnete takoj, ko postanete član Petrolove družine zvestobe. Z vsakim nakupom – pa naj bo to gorivo, kava, trgovinski izdelek ali plačilo položnic za elektriko in plin – zbirate Zlate točke, ki jih nato z enim samim klicem zamenjate za popust na energente. In ne samo to – točke lahko unovčite tudi za vrsto drugih popustov in ugodnosti.

Petrol klub je program zvestobe, namenjen vsem, ki želijo za svoj denar dobiti več – ne le pri energiji, temveč tudi pri vsakdanjih nakupih in izbranih storitvah. Točke prinašajo praktične koristi, vi pa imate več nadzora nad stroški.

Foto: Petrol