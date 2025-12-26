Ljudje na Štajerskem že tretji dan brez elektrike

Novozapadli sneg je na severozahodu Slovenije povzročil precej težav na električnem omrežju. Po podatkih Elektro Maribor je že tretji dan več kot tisoč njihovih odjemalcev brez elektrike.

Na severozahodu države, kjer je zapadlo največ snega, je težak sneg podiral drevesa, ki so poškodovala električno omrežje. Težave z dobavo elektrike so se začele na božični večer, ko je v temi ostalo več kot tri tisoč odjemalcev, nekateri tudi čez noč.

Na božično jutro so gasilci hiteli z odstranjevanjem podrtega drevja, ki je ponekod padlo tudi na stanovanjske objekte. "Božično jutro se je za nas začelo precej aktivno. Do 12. ure smo po občini posredovali na devetih lokacijah, kjer smo odstranjevali podrta drevesa," so na družbenem omrežju Facebook sporočili gasilci PGD Cirkulane.

Delavci Elektro Maribor so na terenu od srede zvečer. Težave so do četrtka zjutraj odpravili, a le začasno, saj so občani v četrtek popoldne ponovno poročali o izpadih elektrike.

Na območju Haloz, kjer je ponekod zapadlo tudi do 40 centimetrov snega, so bili odjemalci brez elektrike več kot 24 ur, so sporočili na Facebook strani Meteoinfo.

Kljub trudu dežurnih ekip Elektro Maribor je bilo danes okoli 9. ure zjutraj na Štajerskem brez elektrike več kot tri tisoč odjemalcev. Kot je razvidno s spletne strani Elektro Maribor, kjer objavljajo posodobljene podatke o številu odjemalcev brez napajanja, je trenutno takšnih še nekaj več kot tisoč.

Foto: Elektro Maribor