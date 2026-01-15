Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
15. 1. 2026,
13.18

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
elektrika rekord mraz sneženje električna energija

Četrtek, 15. 1. 2026, 13.18

53 minut

Prejšnji četrtek zabeležen zgodovinski rekord pri odjemu elektrike

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
sneženje | Foto STA

Foto: STA

Potrebe po električni energiji so bile 8. januarja zjutraj največje v zgodovini države. Na izjemno hladno zimsko jutro po vsej državi, ki je sledilo močnejšemu sneženju, je odjem iz prenosnega omrežja med 8. in 9. uro v povprečju znašal skoraj 2.300 megavatov, so zapisali v strokovni reviji Naš stik. Prejšnji rekord je bil zabeležen 1. marca 2018.

Prejšnji četrtek je bil do zdaj najhladnejši dan v tej zimi. Sneg je v začetku tedna prekril pretežen del države, vključno s sončnimi elektrarnami, ki posledično niso mogle proizvajati elektrike.

Temperature so se spustile krepko pod ničlo. V Ljubljani je bilo med 8. in 9. uro zjutraj okoli –9 stopinj Celzija, v velikem delu države pa precej pod –10 stopinj Celzija oz. celo blizu –20 stopinj Celzija. Toplotne črpalke in drugi električni grelci so delovali na polni moči, so spomnili v prispevku revije Naš stik.

polarni mraz
Novice Vreme v Sloveniji: to je razlog za današnji mraz

V tej uri je slovensko elektroenergetsko omrežje zabeležilo nov rekord. Odjem iz prenosnega omrežja je po podatkih sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja Eles med 8. in 9. uro tako v povprečju in brez prištetih izgub znašal 2.299,7 megavata.

Prejšnja rekordna vrednost je segala v 1. marec 2018, ki ga je prav tako zaznamovala kombinacija snežne odeje in zelo nizkih temperatur. Takrat je odjem iz prenosnega omrežja med 12. in 13. uro v povprečju znašal 2.228 megavatov.

elektrika rekord mraz sneženje električna energija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.