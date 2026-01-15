Prejšnji četrtek zabeležen zgodovinski rekord pri odjemu elektrike

Potrebe po električni energiji so bile 8. januarja zjutraj največje v zgodovini države. Na izjemno hladno zimsko jutro po vsej državi, ki je sledilo močnejšemu sneženju, je odjem iz prenosnega omrežja med 8. in 9. uro v povprečju znašal skoraj 2.300 megavatov, so zapisali v strokovni reviji Naš stik. Prejšnji rekord je bil zabeležen 1. marca 2018.

Prejšnji četrtek je bil do zdaj najhladnejši dan v tej zimi. Sneg je v začetku tedna prekril pretežen del države, vključno s sončnimi elektrarnami, ki posledično niso mogle proizvajati elektrike.

Temperature so se spustile krepko pod ničlo. V Ljubljani je bilo med 8. in 9. uro zjutraj okoli –9 stopinj Celzija, v velikem delu države pa precej pod –10 stopinj Celzija oz. celo blizu –20 stopinj Celzija. Toplotne črpalke in drugi električni grelci so delovali na polni moči, so spomnili v prispevku revije Naš stik.

V tej uri je slovensko elektroenergetsko omrežje zabeležilo nov rekord. Odjem iz prenosnega omrežja je po podatkih sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja Eles med 8. in 9. uro tako v povprečju in brez prištetih izgub znašal 2.299,7 megavata.

Prejšnja rekordna vrednost je segala v 1. marec 2018, ki ga je prav tako zaznamovala kombinacija snežne odeje in zelo nizkih temperatur. Takrat je odjem iz prenosnega omrežja med 12. in 13. uro v povprečju znašal 2.228 megavatov.