Taja Kaja Cekuta

Petek,
9. 1. 2026,
Petek, 9. 1. 2026, 4.00

Razkrivamo, kakšni škornji za sneg so letos moderni

Taja Kaja Cekuta

Foto: Shutterstock

Prava zima je tu in z njo tudi sneg, nizke temperature ter spolzke ulice, ki zahtevajo premišljeno izbiro zimske obutve. Škornji za sneg letos niso več zgolj funkcionalen kos, temveč pomemben modni dodatek, ki lahko odlično dopolni vsak zimski videz. V ospredju so modeli, ki združujejo udobje in toploto, v nadaljevanju tega članka pa vam razkrivamo, kakšni zimski škornji bodo letos najbolj izstopali.

Veliki zimski škornji

Ikonični Moon Boots se tudi letos vračajo v velikem slogu. Prepoznavni po svoji robustni obliki, debelih podplatih in izjemni toplini so idealni za snežne dni in zimske sprehode. Nosijo se tako v klasičnih belih in črnih odtenkih kot tudi v bolj drznih, kovinskih ali pastelnih različicah. Odlično se podajo k puhastim bundam, pletenim kompletom in celo bolj minimalističnim zimskim stajlingom.

Škornji z umetnim krznom

Umetno krzno ostaja močan trend tudi v letošnji zimski sezoni. Škornji z obrobo ali notranjostjo iz umetnega krzna delujejo izjemno toplo, udobno in hkrati zelo modno. Najpogosteje jih vidimo v naravnih odtenkih, kot so bež, rjava, kremna in siva, vendar niso redki niti modeli v kontrastnih barvah. Takšni škornji so popolna izbira za sproščene zimske dni, ko želite združiti praktičnost in ženstven videz.

Škornji v živih barvah

Če želite popestriti zimsko garderobo, so škornji v živih barvah prava izbira. Rdeča, modra, zelena, vijoličasta ali celo rožnata razbijejo monotonost zimskih odtenkov in v vsak stajling vnesejo igrivost. Najlepše pridejo do izraza v kombinaciji z nevtralnimi plašči in enobarvnimi zimskimi kosi, pri katerih škornji postanejo glavni modni poudarek.

Minimalistični zimski škornji

Med ljubiteljicami čiste estetike so letos zelo priljubljeni tudi minimalistični modeli zimskih škornjev. Preproste linije, mat materiali in nevtralne barve, kot so črna, siva in bež, ustvarjajo brezčasen videz, ki se zlahka prilagodi različnim slogom. Takšni škornji so idealni za vsakodnevno nošenje v mestu, saj združujejo eleganco in funkcionalnost.

