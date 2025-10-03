Petek, 3. 10. 2025, 14.07
11 minut
Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir
Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji. S tem pri Tušu podpirajo domače kmetijstvo in ohranjanje lokalne tradicije pridelave krompirja, ki je eno izmed najpogosteje uporabljenih živil v slovenskih kuhinjah. Ob oskrbi z lokalnimi pridelki so krajše tudi poti od polja do trgovin, kar zagotavlja svežino pridelka.
Fotografija je simbolična.
Pred kratkim so svoj več kot 35-letni obstoj na slovenskih tleh zaznamovali tudi z nostalgično oglasno kampanjo in novim sloganom Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec. To, kar v letih povezuje Tuševe kupce, je namreč domače: od pekovskih dobrot, mlečnih in delikatesnih izdelkov do svežega sadja in zelenjave.
Naročnik oglasnega sporočila je ENGROTUŠ D.O.O.