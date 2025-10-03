Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Petek, 3. 10. 2025, 14.07

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji. S tem pri Tušu podpirajo domače kmetijstvo in ohranjanje lokalne tradicije pridelave krompirja, ki je eno izmed najpogosteje uporabljenih živil v slovenskih kuhinjah. Ob oskrbi z lokalnimi pridelki so krajše tudi poti od polja do trgovin, kar zagotavlja svežino pridelka.

Fotografija je simbolična. | Foto: ENGROTUŠ D.O.O. Fotografija je simbolična. Foto: ENGROTUŠ D.O.O.

Pred kratkim so svoj več kot 35-letni obstoj na slovenskih tleh zaznamovali tudi z nostalgično oglasno kampanjo in novim sloganom Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec. To, kar v letih povezuje Tuševe kupce, je namreč domače: od pekovskih dobrot, mlečnih in delikatesnih izdelkov do svežega sadja in zelenjave. 

"Tuš je slovenski trgovec, zato že leta podpiramo domače. Verjamemo, da nas s kupci povezuje domače in da skupaj z njimi ustvarjamo prihodnost, ki je še bolj slovenska, sveža in naša. Na primer tudi tako, da je kupcem na naših policah na voljo slovenski krompir," poudarja Danijela Lakičevič, direktorica marketinga in prodaje v Tušu. 

Naročnik oglasnega sporočila je ENGROTUŠ D.O.O. 

noad zelenjava Engrotuš Tuš lokalna hrana slovenski krompir krompir PR članek
