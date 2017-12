Foto: Sportida

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1982 se je v Lørenskogu na Norveškem rodil Aksel Lund Svindal. Najboljši smučar sezon 2006/07 in 2008/09 je osvojil osem medalj na svetovnih prvenstvih, od teh pet zlatih, in tri na olimpijskih igrah, eno zlato.

Svindal je prvič nase opozoril novembra 2005, ko je na superveleslalomu v Lake Louisu dosegel prvo zmago v svetovnem pokalu. V tej disciplini si je v sezoni 2005/06 tudi prismučal mali kristalni globus.

V svetovnem pokalu je do zdaj zbral 32 zmag, 69-krat pa je stal na stopničkah. Ob dveh velikih kristalnih globusih ima še devet malih, dva za skupno zmago v smuku, pet v superveleslalomu, po eno pa še v veleslalomu in kombinaciji.

Do zadnje zmage je prišel 22. januarja letos na superveleslalomu v avstrijskem Kitzbühlu, nato pa si je prav tam ob padcu na smuku poškodoval koleno in se v karavano vrnil to zimo. Z 32 zmagami Svindal na večni lestvici, na kateri s 84 zmagami kraljuje švedska legenda Ingemar Stenmark, zaseda deveto mesto, z naslednjo se bo izenačil z ameriškim asom Bodejem Millerjem, da ujame sedmega Benjamina Reicha, mu manjkajo še štiri …

Zgodilo se je še:

Leta 1908 je ameriški boksar Jack Johnson v Sydneyju s tehničnim nokavtom v 14. rundi premagal rojaka Tommyja Burnsa in postal prvi temnopolti svetovni prvak v težki kategoriji.

Leta 1917 je hokejist moštva Toronto Blue Shirts Harry Cameron postal prvi igralec v ligi NHL, ki je dosegel gol, podajo in se ob tem spustil še v pretep. Kasneje so ta "trojček" poimenovali "Hat-trick Gordieja Howa".

Leta 1928 je legendarni plavalec Johnny Weismüller je objavil, da končuje kariero. V osmih letih ni izgubil niti ene same tekme v prostem slogu.

Leta 1986 je bil kanadski hokejski zvezdnik Mark Messier (Edmonton Oilers) suspendiran za 10 tekem, po tem, ko se je stepel z Jamiejem Macounom (Calgary Flames) in mu zlomil ličnico.

Leta 1996 sta športnika Slovenije med posamezniki postala atletinja Brigita Bukovec in kajakaš Andraž Vehovar. Naslov najboljše ekipe v individualnih športnih panogah je prejel blejski veslaški četverec (Jani Klemenčič, Sadik Mujkič, Milan Janša, Denis Žvegelj). Hokejisti Olimpije Hertz pa so bili izbrani za najboljšo ekipo v kolektivnih športnih igrah.

Leta 1997 je društvo športnih novinarjev Slovenije v tradicionalnem izboru razglasilo najboljše športnike Slovenije v letu 1997. Najboljša posameznika sta postala atletinja Brigita Bukovec in smučarski skakalec Primož Peterka, košarkarji Uniona Olimpije so bili najboljši v kolektivnih športih, najboljša ekipa v individualnih športnih panogah pa je bila reprezentanca Slovenije v kajaku in kanuju na divjih vodah (3 x C1).

Leta 1999 je Chelsea postal prvi nogometni klub, ki je v angleški premier league tekmo začel z enajstimi tujimi igralci.

Leta 2003 so vodilni ljudje argentinskega prvoligaša Argentinos Juniorsa svoj štadion poimenovali po Diegu Armandu Maradoni, po mnenju mnogih najboljšem nogometašu na svetu vseh časov, ki je kariero začel v tem klubu.

Rodili so se:

1944 – nekdanji brazilski nogometaš Jairzinho

1972 – nekdanji slovenski nogometaš Boštjan Damiš

1975 – čilski teniški igralec Marcelo Rios

1979 – slovenski nogometaš Aleksandar Rodić

1979 – ruski smučarski skakalec Dimitrij Vasiljev

1982 – norveški alpski smučar Aksel Lund Svindal

1986 – francoski nogometaš Hugo Lloris

1988 – slovenski nogometaš Etien Velikonja

1989 – jamajški atlet Yohan Blake

1990 – valižanski nogometaš Aaron Ramsey

1994 – nogometaš Slonokoščene obale Souleymane Coulibaly