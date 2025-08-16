Čudežna zgodba rajske otoške države, selektor se počuti kot v pravljici

Marshallovi otoki so ta teden postali najnovejša nogometna reprezentanca na svetu. Otoška država v Tihem oceanu je v četrtek odigrala prvo tekmo v zgodovini države, na prijateljskem turnirju v zvezni državi Arkansas v ZDA je z 0:4 izgubila proti ameriškim Deviškim otokom, poroča tiskovna agencija Reuters.

Država z nekaj manj kot 40.000 prebivalci je prvo tekmo odigrala v mestu Springdale na stadionu tamkajšnje srednješolske ekipe, ki sprejme 3000 gledalcev. Naslednja tekma jo čaka danes, ko se bo reprezentanca na turnirju merila še proti reprezentanci Otokov Turks in Caicos.

Svojo prvo tekmo so Marshallovi otoki odigrali v okviru lastno ustanovljenega pokala Outrigger Challenge, na katerem sodelujeta tudi dve članici Mednarodne nogometne zveze Fife - ameriški Deviški otoki (207. mesto na lestvici Fife) in Otoki Turks in Caicos (206.) - ter ekipa U-19 lokalnega kluba Ozark United.

The moment we had all been waiting for. Standing for the first time for the national anthems before an international football match pic.twitter.com/6kYNAvmCuN — Marshall Islands Soccer Federation (@SoccerFedMI) August 15, 2025

Lokacijo na severozahodu Arkansasa so pri zvezi izbrali, ker je dom največje skupnosti prebivalcev Marshallovih otokov v ZDA in ponuja ugodno lokacijo za karibske tekmece.

Nogometna zveza Marshallovih otokov je bila ustanovljena komaj 31. decembra 2020, leto pozneje pa je pripeljala prvega tehničnega direktorja iz Velike Britanije Lloyda Owersa. Slednji je prevzel tudi vlogo selektorja na zgodovinski tekmi.

Prva tekma po zgolj petih treningih

Nekdanji polprofesionalni nogometaš iz Anglije je vodil ekipo nogometašev, ki so sploh prvič okusili igranje nogometa 11 na 11. Nogometaši reprezentance so se prvič zbrali januarja 2024, 20-članska ekipa, ki zajema več generacij, vse od 15- do 40-letnika, pa je doslej opravila zgolj pet skupnih treningov.

"Danes zjutraj se počutim kot v pravljici. Mislim, da mi niti kdo drugi ni verjel, da bomo v dveh letih prišli tako daleč. Da se naša zgodba širi po vsem svetu, je čudovit občutek," je dejal Owers.

FT: 🇻🇮 4, 🇲🇭 0. Whatever the score, so proud of what was accomplished. Tonight, we made history. pic.twitter.com/QV6JqisVUl — Marshall Islands Soccer Federation (@SoccerFedMI) August 15, 2025

Zveza je junija letos zaprosila za priključitev bodisi k Azijski nogometni zvezi (AFC) ali zvezi Severne in Srednje Amerike ter Karibov (CONCACAF). Na prošnjo pridružitvi Nogometni zvezi Oceanije, zveza ni dobila odgovora.

Njen trenutni glavni cilj je do leta 2030 postati članica mednarodne nogometne zveze Fifa.