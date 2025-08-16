Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
16. 8. 2025,
13.35

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Lloyd Owers Marshallovi otoki

Sobota, 16. 8. 2025, 13.35

1 ura, 20 minut

Marshallovi otoki

Čudežna zgodba rajske otoške države, selektor se počuti kot v pravljici

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Marshallovi otoki | Marshallovi otoki, dežela z zgolj 40 tisoč prebivalci, se lahko po novem pohvalijo tudi s člansko nogometno reprezentanco. | Foto Guliverimage

Marshallovi otoki, dežela z zgolj 40 tisoč prebivalci, se lahko po novem pohvalijo tudi s člansko nogometno reprezentanco.

Foto: Guliverimage

Marshallovi otoki so ta teden postali najnovejša nogometna reprezentanca na svetu. Otoška država v Tihem oceanu je v četrtek odigrala prvo tekmo v zgodovini države, na prijateljskem turnirju v zvezni državi Arkansas v ZDA je z 0:4 izgubila proti ameriškim Deviškim otokom, poroča tiskovna agencija Reuters.

SP 2026
Sportal Bi bili eden izmed 65.000 prostovoljcev na SP 2026? FIFA odprla stran s prijavo.

Država z nekaj manj kot 40.000 prebivalci je prvo tekmo odigrala v mestu Springdale na stadionu tamkajšnje srednješolske ekipe, ki sprejme 3000 gledalcev. Naslednja tekma jo čaka danes, ko se bo reprezentanca na turnirju merila še proti reprezentanci Otokov Turks in Caicos.

Svojo prvo tekmo so Marshallovi otoki odigrali v okviru lastno ustanovljenega pokala Outrigger Challenge, na katerem sodelujeta tudi dve članici Mednarodne nogometne zveze Fife - ameriški Deviški otoki (207. mesto na lestvici Fife) in Otoki Turks in Caicos (206.) - ter ekipa U-19 lokalnega kluba Ozark United.

Lokacijo na severozahodu Arkansasa so pri zvezi izbrali, ker je dom največje skupnosti prebivalcev Marshallovih otokov v ZDA in ponuja ugodno lokacijo za karibske tekmece.

Nogometna zveza Marshallovih otokov je bila ustanovljena komaj 31. decembra 2020, leto pozneje pa je pripeljala prvega tehničnega direktorja iz Velike Britanije Lloyda Owersa. Slednji je prevzel tudi vlogo selektorja na zgodovinski tekmi.

Prva tekma po zgolj petih treningih

Nekdanji polprofesionalni nogometaš iz Anglije je vodil ekipo nogometašev, ki so sploh prvič okusili igranje nogometa 11 na 11. Nogometaši reprezentance so se prvič zbrali januarja 2024, 20-članska ekipa, ki zajema več generacij, vse od 15- do 40-letnika, pa je doslej opravila zgolj pet skupnih treningov.

"Danes zjutraj se počutim kot v pravljici. Mislim, da mi niti kdo drugi ni verjel, da bomo v dveh letih prišli tako daleč. Da se naša zgodba širi po vsem svetu, je čudovit občutek," je dejal Owers.

Zveza je junija letos zaprosila za priključitev bodisi k Azijski nogometni zvezi (AFC) ali zvezi Severne in Srednje Amerike ter Karibov (CONCACAF). Na prošnjo pridružitvi Nogometni zvezi Oceanije, zveza ni dobila odgovora.

Njen trenutni glavni cilj je do leta 2030 postati članica mednarodne nogometne zveze Fifa.

Lloyd Owers Marshallovi otoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.