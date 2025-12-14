V noči na ponedeljek se v ligi NBA na parket vračajo Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem. Jezerniki bodo ob 2. uri zjutraj po slovenskem času gostovali pri Phoenix Suns, ki so bili pred dvema tednoma previsoka ovira za Lakerse. Zasedba JJ Redicka bo v Mortgage Matchup Centru pogrešala Austina Reavesa, ki ima težave z levo mečno mišico. Pri Phoenixu sta pod vprašajem nosilca igre, Devin Booker in Dillon Brooks, ki je bil na zadnji medsebojni tekmi nerešljiva uganka za Jezernike.

Pred tekmo s Phoenixom Los Angeles Lakers največ skrbi povzroča poškodba Austina Reavesa, ki bo zaradi težav z levo mečno mišico manjkal vsaj teden dni, zatem ga čaka nov pregled. "Že dan prej se je začel čutiti bolečine, čeprav je namerno opravljal lažji trening. Sigurno bomo ostali previdni. Gre pa za nateg mišice prve stopnje in milo poškodbo, tako da ga ne bo približno teden dni. A ostajamo previdni," je še enkrat potrdil JJ Redick, ki se je ob tem obregnil na kar nekaj košarkarjev, ki so imeli v preteklosti težave z mečnimi mišicami, zaradi nemirovanja pa so te zaradi obremenitev razpletle s počeno Ahilovo tetivo, med drugim Damian Lillard in Tyrese Haliburton.

Proti Sunsom tako Lakerse čaka kar nekaj dela, da bomo zakrpali luknjo ob Reavesovi odsotnosti. "Za nas počne toliko stvari, zato bomo v naslednjem tednu igrali s precej različnimi peterkami," je še dodal Redick, ki upa predvsem na prebujenje tudi košarkarjev s klopi, saj v oči bode podatek, da klop Jezernikov doseže najmanj točk od vseh ekip v ligi NBA, v povprečju le 24,5 točke.

Dillon Brooks je blestel na srečanju 1. decembra, zdaj je njegov nastop pod vprašajem. Foto: Reuters

Tako Lakersi kot Phoenix so sicer upali, da bosta ta konec tedna v Los Angelesu, kjer se ekipe borijo za naslov v pokalnem tekmovanju, a sta obe zasedbi izpadli v četrtfinalu, tako da zdaj ekipi čaka boj v Arizoni. Še kako živ je spomin na zadnji poraz Lakersov s Phoenixom 1. decembra, ko sta Dillon Brooks in Collin Gillespie na prejšnjem srečanju terorizirala Lakerse, saj sta skupaj dosegla 61 točk in zadela 25 od 45 metov. Pred tokratnim obračunom sta pod vprašajem nastopa Devina Bookerja, ki je vse bližje vrnitvi na igrišče in je prvič od poškodbe označen z vprašajem in ni prečrtan, ter Brooksa, zagotovo pa bosta manjkala Jalen Green in Isaiah Livers. Pri Lakersih bo poleg Reavesa na stranskem tiru Maxi Kleber.

Na zadnji medsebojni tekmi so Lakersi izgubili kar 21 žog, od tega jih je devet zapravil Dončić. "Vse skupaj je zelo preprosto: če proti takšni ekipi ne boš igral na vso moč, boš dobil svoje," je bil že takrat jasen Redick, ki upa, da so se njegovi košarkarji iz zadnjih porazov česa naučili. Lakersi so na zadnjih treh tekmah dvakrat izgubili, z izkupičkom 17-7 so na petem mestu zahoda, Sunsi so s 14-11 na sedmem mestu.

