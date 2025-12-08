Si želite obvladati svoje finance? Izkoristite BREZPLAČNE izobraževalne programe za odrasle in pridobite znanje za dobro orientacijo na finančnem področju v različnih življenjskih situacijah.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je oktobra 2024 na javnem razpisu Izvedba izobraževalnih programov za odrasle in razvoj digitalne knjižnice na področju finančne pismenosti izbralo projekte, ki se bodo zaključili konec junija 2026. Med njimi je tudi projekt Finančno pismeni, finančno varni, ki odraslim ponuja brezplačne 50-urne neformalne in 105-urne javnoveljavne programe, ki so namenjeni krepitvi finančne pismenosti in odpornosti, predvsem na področju obvladovanja osebnih in družinskih financ ter zadolževanja, osebnega in družinskega finančnega načrtovanja, varčevanja za prihodnost ter poznavanja nevarnosti in preventivnega ravnanja pred zlorabami in prevarami.

"Sama osebno nisem nikoli imela nadzora nad porabo denarja. Denar je pritekal in odtekal. Temu sem želela narediti konec in sem se odločila za obisk predavanj na temo finančne pismenosti. Tu sem našla, kar sem iskala - načrtovanje osebnega proračuna. Predavanja priporočam vsakemu, ki želi s svojimi prihodki živeti samozavestno, zadovoljivo in svobodno življenje." N.K.

Programi se v okviru projekta izvajajo na Ljudski univerzi Nova Gorica, Ljudski univerzi Jesenice, Zasavski ljudski univerzi, v Centru za dopisno izobraževanje Univerzum in v Posoškem razvojnem centru.

Vključitev v brezplačne programe finančne pismenosti odraslih

Za več informacij o programih in terminih izvedb kontaktirajte območne koordinatorke. Mesta so omejena!

Ljudska univerza Nova Gorica: https://www.lung.si/projekti/financna-pismenost

Center za dopisno izobraževanje

Univerzum: https://www.cdi-univerzum.si/projekt/financno-pismeni-financno-varni/

Ljudska univerza Jesenice: https://lu-jesenice.net/projekti/financno-pismeni-financno-varni/

Posoški razvojni center: https://www.prc-lu.si/projekti/aktualni/financno-pismeni-financno-varni-2024-2026/

Zasavska ljudska univerza: https://www.zlu.si/projekti/financno-pismeni-financno-varni/

Projekt v okviru Načrta za okrevanje in odpornost financira Evropska unija –NextGenerationEU. noo.gov.si; evropskasredstva.si.

Naročnik oglasnega sporočila je LUNG.