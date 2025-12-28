V živo: Na razbiti progi nori zaostanki, tudi Mikaele Shiffrin, odstop prvih dveh Slovenk

Avstrijski Semmering gosti zadnjo tekmo svetovnega pokala alpskih smučark v letu 2025. Tekmovalke se merijo na petem slalomu sezone, v tej disciplini je v tej zimi nesporna kraljica Američanka Mikaela Shiffrin, ki je dobila vseh štiri tekme. A po prvi vožnji je s pol sekunde zaostanka za Camille Rast šele četrta. Na slabo pripravljeni progi spremljamo tekmo visokih zaostankov. Prvi dve od štirih Slovenk na štartu Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič sta odstopili. Caterina Sinigoi in Anja Oplotnik imata visoko številko. Prva vožnja se je začela ob 14.15, druga sledi pod reflektorji bo ob 17.45.

Camille Rast je dobila prvo vožnjo. Foto: Guliverimage Pred zadnjim ženskim slalomom leta je bilo vprašanje le eno: katera lahko premaga ameriško šampionko Mikaelo Shiffrin? Vodilna tekmovalka v svetovnem pokalu je dobila vse štiri slalomske preizkušnje te zime, to nedeljo pa smuča za svojo 106. zmago, 69. slalomsko. Imela je štartno številko štiri, a na presenečenjem vseh že na prvi pogled nastopila zelo zadržano, premalo napadalno. V zgornjem in zadnjem sektorju si je nabrala pol sekunde zaostanka. A pred njo so po prvi vožnji samo tri tekmovalke: Švicarka Camille Rast, Italijanka z albanskim potnim listom Lara Colturi in Avstrijka Katharina Liensberger. Na zahtevni snežni podlagi, ki ni bila najbolje pripravljena in je zato zelo grbinasta, je večina smučark v nadaljevanju zaostala po dve, tri, štiri, celo pet sekund. Že šesta Američanka Paula Moltzan je imela sekundo in pol zaostanka.

Semmering, slalom (ž), prva vožnja v živo:



1. Camille Rast (Švi) 54.70

2. Lara Colturi (Alb) +0,09

3. Katharina Liensberger (Avt) +0,34

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0,54

5. Katharina Truppe (Avt) +0,66

6. Wendy Holdener (Švi) +0,85

7. Paula Moltzan (ZDA) +1,41

8. Cornelia Öhlund (Šve) +1,65

9. Anna Swenn Larsson (Šve) +2,03

10. Zrinka Ljutić (Hrv) +2,13

Odstop: Emma Aicher (Nem), Katharina Huber (Avt), Ana Bucik Jogan (Slo)



Štartna lista:

…

67. Caterina Sinigoi (Slo)

73. Anja Oplotnik (Slo)

V boj za slalomske točke so se bodo podale štiri slovenske smučarke. Naš glavni adut je bila Ana Bucik Jogan, ki se je v tej sezoni najbolje odrezala prav na zadnjem slalomu v Courchevelu, kjer je bila 15. Na prvem vmesnem času je imela dobro sekundo zaostanka, nakar je zgrešila vrata in odstopila. Cilja prve vožnje ni videla niti Nika Tomšič, ki je imela pri 25 letih na svojem 17 nastopu v svetovnem pokalu lepo priložnost za prve točke, saj je nastopila s številko 36. Na štartu sta še Caterina Sinigoi (67) in Anja Oplotnik (73), ki prav tako še nimata točk svetovnega pokala.