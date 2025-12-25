Snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) Jani Hladnik je danes preveril stanje tekmovalne proge v Podkorenu ter dovolil izvedbo veleslaloma in slaloma za točke svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjski Gori. Slalomistke in veleslalomistke se bodo na poligonu Podkoren merile 3. in 4. januarja.

Organizatorji tekmovanja v Kranjski Gori so še enkrat dobili bitko s časom in z vremenom ter pripravili kakovostno in dovolj debelo snežno podlago, na kateri bodo lahko tekmovale smučarke. Ta znaša pol metra in več, kar je dovolj za vrhunsko tekmovanje, je povedal Hladnik.

Organizatorji upajo, da bo vreme zadnji teden pred tekmovanjem sodelovalo z njimi z nizkimi temperaturami in da bo v začetku januarja poskrbelo za pravo zimsko pravljico.

Slovenska vrsta bo domači tekmi svetovnega pokala pričakala v okrnjeni zasedbi. Zaradi poškodb sta olimpijsko sezono že končali tekmovalki Andreja Slokar in Neja Dvornik.

Ana Bucik Jogan Foto: Aleš Fevžer

Glavno orožje bo Ana Bucik Jogan

Glavno slovensko orožje na domačih tekmah svetovnega pokala v Kranjski Gori bo Ana Bucik Jogan, ki ima edina tako v slalomu kot v veleslalomu startno številko med najboljšo trideseterico. Na veleslalomu se ji bo iz ekipe za evropski pokal pridružila Nika Tomšič.

Na nedeljskem slalomu bo na startu slovenska četverica, ob Bucik Jogan in Tomšič še tekmovalki iz ekipe za evropski pokal Anja Oplotnik in Caterina Sinigoi. Za slalomsko tekmo je ob Sinigoi in Oplotnik kandidatka še Lila Lapanja, ki pa je na treningu pred evropskim pokalom v Ahrntalu (Valle Aurina) začutila bolečino v predelu hrbta. Lapanja trenutno skuša nelagodje odpraviti s fizioterapijo.

Prvi dan se bo veleslalomska tekma začela s prvo vožnjo ob 10.00 in finalno ob 13.00. Slalomski spektakel pod Vitrancem pa bo s prvo vožnjo ob 9.30. in drugo ob 12.15. uri.

Smučarska zveza Slovenije (SZS) z ženskimi tekmami v alpskem smučanju nadaljuje tradicijo prirejanja tekmovanj najvišje kakovostne ravni v Sloveniji.

Fis je zaradi večletnih težav s snegom Mariborsko Pohorje prečrtal kot prizorišče tekem svetovnega pokala. Januarja 2024 so tako v Kranjski Gori izpeljali zadnje tekmovanje z imenom Zlata lisica prav ob 60. jubileju.

Kranjska Gora kot prireditelj tekmovanj za svetovni pokal v alpskem smučanju uživa ugled in veliko zaupanja. Slovenski organizatorji imajo za naslednjih osem let zagotovilo mednarodne zveze za prirejanje tekem najvišje kakovostne ravni.

