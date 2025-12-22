Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., Pe. M.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
14.23

Alpsko smučanje, Alta Badia, slalom (m)

Norveško zmagoslavje v Italiji, Slovenci so lahko le obujali spomine

Atle Lie McGrath | Atle Lie McGrath je zmagovalec slaloma v Alta Badii. | Foto Reuters

Atle Lie McGrath je zmagovalec slaloma v Alta Badii.

Foto: Reuters

Zmagovalec slaloma v Alta Badii je Norvežan Atle Lie McGrath, na odru za zmagovalce sta se mu pridružila vodilni po prvi vožnji Francoz Clement Noel in Švicar Loic Meillard. Na tekmi ni bilo niti enega Slovenca, kar je nova zaušnica nekdaj paradni disciplini slovenskega alpskega smučanja.

Žan Kranjec
Sportal Kranjec v finalu pokazal drugačen obraz, s tretjim časom finala napredoval za kar 12 mest! #video

V nedeljo so se v Alta Badii za točke potegovali veleslalomisti, slovenske barve pa je z 12. mestom in zelo dobro predstavo v finalu branil Žan Kranjec. Dan pozneje so bili v priljubljenem zimskem središču v Italiji na delu slalomisti.

Najhitrejša trojica. | Foto: Reuters Najhitrejša trojica. Foto: Reuters

Zmage se je veselil Norvežan Atle Lie McGrath, ki je po prvi vožnji zasedal drugo mesto, a v finalu nastopil odlično in napredoval na najvišjo stopnico zmagovalnega odra. Za +0.30 je prehitel vodilnega po polovici Francoza Clementa Noela, tretje mesto pa je zadržal Švicar Loic Meillard, ki se je na progi zadržal 39 stotink dlje kot McGrath.

McGrath se je razveselil četrte zmage v karieri, prve po zmagi 19. januarja letos v Wengnu. 

Timon Haugan ostaja vodilni slalomist. | Foto: Guliverimage Timon Haugan ostaja vodilni slalomist. Foto: Guliverimage

Vodilni v slalomskem seštevku je danes četrti Norvežan Timon Haugan, drugi je Noel, tretji pa Francoz Paco Rassat.

Med 76 tekmovalci v prvi vožnji ni bilo niti enega Slovenca. Kruta realnost nekdaj zelo trofejne in paradne discipline moškega alpskega smučanja je tako znova poskrbela za nelagodje in nejevoljo ljubiteljev belih strmin na sončni strani Alp. Slovenija je imela v preteklosti kopico slalomskih junakov. Nekoč sta denimo v najkrajši disciplini v svetovni vrh spadala tako Bojan Križaj in Rok Petrovič. | Foto: Janez Pukšič, hrani: MNZS Slovenija je imela v preteklosti kopico slalomskih junakov. Nekoč sta denimo v najkrajši disciplini v svetovni vrh spadala tako Bojan Križaj in Rok Petrovič. Foto: Janez Pukšič, hrani: MNZS

Svetovni pokal za alpske smučarje se bo nadaljeval v soboto s superveleslalomom v Livignu.

 Izidi, slalom:

 1. Atle Lie McGrath (Nor)        1:44,50       53,39 51,11
 2. Clement Noel (Fra)            1:44,80 +0,30 53,30 51,50
 3. Loic Meillard (Švi)           1:44,89 +0,39 53,56 51,33
 4. Timon Haugan (Nor)            1:45,03 +0,53 53,81 51,22
 5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 1:45,14 +0,64 54,30 50,84
 6. Paco Rassat (Fra)             1:45,35 +0,85 54,04 51,31
 7. Tanguy Nef (Švi)              1:45,43 +0,93 54,19 51,24
 8. Eduard Hallberg (Fin)         1:45,45 +0,95 54,30 51,15
 9. Oscar Andreas Sandvik (Nor)   1:45,46 +0,96 54,53 50,93
10. Alex Vinatzer (Ita)           1:45,51 +1,01 54,03 51,48

Vrstni red v svetovnem pokalu:
Skupno:
  1. Marco Odermatt (Švi)          805 točk
  2. Timon Haugan (Nor)            360
  3. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 358
  4. Marco Schwarz (Avt)           351
  5. Loic Meillard (SUI)           344
  6. Atle Lie McGrath (NOR)        342
  7. Henrik Kristoffersen (Nor)    335
  8. Stefan Brennsteiner (Avt)     305
  9. Alex Vinatzer (Ita)           295
 10. Vincent Kriechmayr (Avt)      283
...
29. Žan Kranjec (Slo)              109
68. Miha Hrobat (Slo)               47
124. Nejc Naraločnik (Slo)           4

Slalom:
 1. Timon Haugan (Nor)            245
 2. Clement Noel (Fra)            182
 3. Paco Rassat (Fra)             180
 4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 171
 5. Atle Lie McGrath (Nor)        160
 6. Loic Meillard (Švi)           158
 7. Eduard Hallberg (Fin)         114
 8. Henrik Kristoffersen (Nor)    111
 9. Armand Marchant (Bel)          95
10. Tanguy Nef (Švi)               91

Alta Badia Paco Rassat Lucas Pinheiro Braathen Timon Haugan alpsko smučanje slalom
