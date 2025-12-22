Najuspešnejša slovenska kolesarka vseh časov je sprejela odločitev o koncu tekmovalne kariere, s čimer zaključuje izredno uspešno, več kot 20 let trajajočo zgodbo, ki si zagotovo zasluži poglavje v zgodovini slovenskega športa. Tanja Žakelj ima za seboj izredno kariero, s svojo predanostjo in marljivostjo pa je tudi zgled vsem mladim športnikom, tudi slovenskim dekletom, ki že stopajo po njenih stopinjah.

Tanja Žakelj je bolj kot vsi drugi zaznamovala zadnjih 20 let slovenskega olimpijskega krosa, v najmočnejših letih je izrazito zarezala tudi v sam vrh svetovne dirkaške scene. Zmage v svetovnem pokalu in na evropskih prvenstvih so le vrh rezultatske gore Ledinke, ki je pred prelomno sezono 2013 prestopila v Kolesarsko društvo Rajd iz Ljubljane in večino profesionalne kariere preživela v dresu Rajdove ekipe z Uniorjevim krovnim pokroviteljstvom.

"Prišel je čas, da tudi sama odprem nova poglavja in znova nadaljujem nekatera stara. Preteklo sezono sem dirkala zelo malo, zato sem se odločila, da zberem misli in sklenem tekmovalno kariero. Ljubezen do gibanja in narave sta v meni in tako bo še naprej. Spreminjata se le oblika in dodana vrednost. Najlepše mi je zagotovo na gorskem kolesu, kjer najdem svoj mir, začutim svobodo in vse večjo hvaležnost, da se lahko izrazim na svoj način," je ob slovesu dejala Žakelj.

"Na začetku je bilo gorsko kolesarstvo tisto, kamor sem usmerila presežek svoje energije in izzivalnosti. Uspehi v mladinski kategoriji so me pognali naprej. Takrat me je šport naučil odlične organizacije časa, reda, discipline in odločanja, kaj mi je pomembno in kaj ne. Tekom kariere sem do potankosti spoznala proces treniranja in pomen namena vsakega treninga. Prepotovala sem ves svet, ne da bi se tega zares zavedala. Predvsem pa sem v več kot 20 letih spoznala številne čudovite ljudi – sotekmovalce, trenerje, mehanike, druge člane ekipe in vse navijače ter ljudi, ki so kadarkoli pomislili name. Hvala vsem, predvsem pa tistim, ki so mi pomagali v prelomnih obdobjih – na začetku kariere, nekaj zadnjih let pred zaključkom in vmes, ko sem že imela namen zaključiti, pa se je tehtnica obrnila v smer gorskega kolesarstva in največjih uspehov v celotni karieri."

Preberite še: