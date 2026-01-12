Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
9.20

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
upokojitev konec kariere alpsko smučanje Andrea Ellenberger

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 9.20

1 ura, 9 minut

Andrea Ellenberger ima po težavah s poškodbami dovolj

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Andrea Ellenberger | Andrea Ellenberger je končala kariero. | Foto Guliverimage

Andrea Ellenberger je končala kariero.

Foto: Guliverimage

Po številnih hudih poškodbah se je švicarska smučarka Andrea Ellenberger odločila, da ima dovolj, in na Instagramu sporočila, da končuje kariero profesionalne smučarke. Pred kratkim so ji diagnosticirali ponovno natrgano križno vez in poškodbo meniskusa.

"Po 20 letih, v katerih sem se z vsem srcem posvetila smučanju, se zdaj od njega poslavljam," je Andrea Ellenberger sporočila na Instagramu. 32-letnica tako postavlja črto pod svojo smučarsko kariero, ki so jo v zadnjem času zaznamovale predvsem hude poškodbe. Decembra 2024 si je švicarska smučarka med treningom zlomila desno nogo, od takrat naprej pa ni mogla tekmovati. Vztrajno se je borila za vrnitev na bele strmine, a jo je nadaljnja poškodba levega kolena dokončno pripeljala do odločitve, da smuči obesi na klin.

"Ta odločitev ni bila lahka. Opustitev sanj, ki so tako dolgo krojile moje življenje, zahteva čas, iskrenost in pogum. Poškodbe so me prisilile, da sem se ustavila, razmislila in sprejela, da ni mogoče doseči vsakega cilja, ki sem si ga nekoč zadala. Zdaj se začenja novo poglavje. Negotovo, čustveno in polno tihega upanja," je še dodala 32-letna švicarska smučarka.

V svoji karieri je v svetovnem pokalu dvakrat stala na stopničkah za zmagovalke – osvojila je prvo in drugo mesto na ekipnih tekmah v Courchevelu/Meribelu ter v Soldeu. Posamično pa je najboljše rezultate beležila v Kranjski Gori, kjer je bila na veleslalomih dvakrat 12.

Preberite še:

Paco Rassat
Sportal Velika zmaga Francoza in vse bolj bledi slovenski spomini
Ana Bucik Jogan, Kranjska Gora
Sportal Popravni izpit za Slovenke
Ilka Štuhec
Sportal Ilka Štuhec in tekmice ostale brez priložnosti
upokojitev konec kariere alpsko smučanje Andrea Ellenberger
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.