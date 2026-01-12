Po številnih hudih poškodbah se je švicarska smučarka Andrea Ellenberger odločila, da ima dovolj, in na Instagramu sporočila, da končuje kariero profesionalne smučarke. Pred kratkim so ji diagnosticirali ponovno natrgano križno vez in poškodbo meniskusa.

"Po 20 letih, v katerih sem se z vsem srcem posvetila smučanju, se zdaj od njega poslavljam," je Andrea Ellenberger sporočila na Instagramu. 32-letnica tako postavlja črto pod svojo smučarsko kariero, ki so jo v zadnjem času zaznamovale predvsem hude poškodbe. Decembra 2024 si je švicarska smučarka med treningom zlomila desno nogo, od takrat naprej pa ni mogla tekmovati. Vztrajno se je borila za vrnitev na bele strmine, a jo je nadaljnja poškodba levega kolena dokončno pripeljala do odločitve, da smuči obesi na klin.

"Ta odločitev ni bila lahka. Opustitev sanj, ki so tako dolgo krojile moje življenje, zahteva čas, iskrenost in pogum. Poškodbe so me prisilile, da sem se ustavila, razmislila in sprejela, da ni mogoče doseči vsakega cilja, ki sem si ga nekoč zadala. Zdaj se začenja novo poglavje. Negotovo, čustveno in polno tihega upanja," je še dodala 32-letna švicarska smučarka.

V svoji karieri je v svetovnem pokalu dvakrat stala na stopničkah za zmagovalke – osvojila je prvo in drugo mesto na ekipnih tekmah v Courchevelu/Meribelu ter v Soldeu. Posamično pa je najboljše rezultate beležila v Kranjski Gori, kjer je bila na veleslalomih dvakrat 12.

