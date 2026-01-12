Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
8.06

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
konec kariere upokojitev tenis Miloš Raonić

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 8.06

59 minut

Miloš Raonić končal teniško kariero

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Miloš Raonić | Miloš Raonić je končal svojo športno pot. | Foto Reuters

Miloš Raonić je končal svojo športno pot.

Foto: Reuters

Nekdanji kanadski teniški zvezdnik črnogorskega rodu Miloš Raonić je prek družbenih omrežij sporočil, da je končal tekmovalno kariero. Petintridesetletni Raonić je v svoji karieri osvojil osem naslovov na turnirjih ATP in kot prvi Kanadčan nastopil v finalu turnirja za grand slam v Wimbledonu 2016, kjer je klonil proti Britancu Andyju Murrayju.

Raonića, 196 cm visokega igralca z močnim začetnim udarcem, so v zadnjih letih pestile poškodbe, zato se je odločil za konec kariere.

"Gre za trenutek v karieri, ki se mu ne moreš izogniti," je po slovesu od teniških aren med drugim zapisal Raonić in dodal: "Izjemno srečen in ponosen sem, da sem lahko živel in uresničil svoje teniške sanje."

Raonić je svoje najboljše teniške predstave prikazal 2016, ko se je prebil v finale Wimbledona, potem ko je v polfinalu ugnal slovitega Švicarja Rogerja Federerja. V finalu je nato na sveti teniški travi moral priznati premoč Murrayju, ki je zmagal s 6:4, 7:6 (3) in 7:6 (2).

Tega leta je zaigral tudi v polfinalu turnirja za grand slam v avstralskem Melbournu ter končal na tretjem mestu svetovne lestvici združenja ATP.

Raonić je nazadnje igral na olimpijskih igrah v Parizu 2024, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Preberite še:

Tamara Zidanšek
Sportal Tamara Zidanšek čez prvo kvalifikacijsko oviro v Melbournu
Marta Kostjuk
Sportal Občutljiva tema: spregovorila je o bolečini zaradi vojne #video
Arina Sabalenka
Sportal Arina Sabalenka je začela sezono na najboljši možen način
konec kariere upokojitev tenis Miloš Raonić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.