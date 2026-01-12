Nekdanji kanadski teniški zvezdnik črnogorskega rodu Miloš Raonić je prek družbenih omrežij sporočil, da je končal tekmovalno kariero. Petintridesetletni Raonić je v svoji karieri osvojil osem naslovov na turnirjih ATP in kot prvi Kanadčan nastopil v finalu turnirja za grand slam v Wimbledonu 2016, kjer je klonil proti Britancu Andyju Murrayju.

Raonića, 196 cm visokega igralca z močnim začetnim udarcem, so v zadnjih letih pestile poškodbe, zato se je odločil za konec kariere.

"Gre za trenutek v karieri, ki se mu ne moreš izogniti," je po slovesu od teniških aren med drugim zapisal Raonić in dodal: "Izjemno srečen in ponosen sem, da sem lahko živel in uresničil svoje teniške sanje."

Raonić je svoje najboljše teniške predstave prikazal 2016, ko se je prebil v finale Wimbledona, potem ko je v polfinalu ugnal slovitega Švicarja Rogerja Federerja. V finalu je nato na sveti teniški travi moral priznati premoč Murrayju, ki je zmagal s 6:4, 7:6 (3) in 7:6 (2).

Tega leta je zaigral tudi v polfinalu turnirja za grand slam v avstralskem Melbournu ter končal na tretjem mestu svetovne lestvici združenja ATP.

Raonić je nazadnje igral na olimpijskih igrah v Parizu 2024, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

