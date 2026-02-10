Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
10. 2. 2026,
16.30

1 ura, 17 minut

Teniški globus, 10. februar

Swiatek zlahka do zmage, izpadli pa Gauff in Paolini

STA

Prvopostavljena Iga Swiatek je na teniškem turnirju v Dohi zanesljivo dobila dvoboj tretjega kroga. Indonezijko Janice Tjen je premagala s 6:0 in 6:3. So pa izpadle četrta nosilka Coco Gauff, šesta Jasmine Paolini in deveta Linda Noskova.

WTA 1000, Doha (3,4 milijona evrov):

3. krog:
Daria Kasatkina (Avs) - Elise Mertens (Bel/16) 6:4, 6:0;
Ann Li (ZDA) - Magdalena Frech (Pol) 6:3, 6:4;
Maria Sakari (Grč) - Jasmine Paolini (Ita/6) 6:4, 6:2;
Jelena Ostapenko (Lat) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/8) 6:4, 6:2;
Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Coco Gauff (ZDA/4) 6:4, 6:2;
Victoria Mboko (Kan/10) - Vera Zvonareva (Rus) 6:4, 6:4;
Varvara Gracheva (Fra) - Linda Noskova (Češ/9) 6:2, 2:6, 7:5;
Elina Svitolina (Ukr/7) - Dajana Jastremska (Ukr) 6:1, 6:4;
Iga Swiatek (Pol/1) - Janice Tjen (Idn) 6:0, 6:3;

ATP 500, Dallas (2,3 milijona evrov):

2. krog:
Frances Tiafoe (ZDA/8) - Terence Atmane (Fra) 4:6, 6:2, 6:2;
Sebastian Korda (ZDA) - Michael Zheng (ZDA) 6:3, 6:4;

ATP 500, Rotterdam (2,4 milijona evrov):

2. krog:
Quentin Halys (Fra) - Mees Rottgering (Niz) 3:6, 6:1, 6:1;
Tallon Griekspoor (Niz/7) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 6:4, 6:4;
Jan-Lennard Struff (Nem) - Hugo Grenier (Fra) 6:0, 6:4;
Iga Swiatek Jasmine Paolini Coco Gauff teniški globus tenis
