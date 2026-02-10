Swiatek zlahka do zmage, izpadli pa Gauff in Paolini

Prvopostavljena Iga Swiatek je na teniškem turnirju v Dohi zanesljivo dobila dvoboj tretjega kroga. Indonezijko Janice Tjen je premagala s 6:0 in 6:3. So pa izpadle četrta nosilka Coco Gauff, šesta Jasmine Paolini in deveta Linda Noskova.