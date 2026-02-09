Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Ž. L.

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
19.05

Danil Medvedjev teniški globus

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 19.05

1 ura, 22 minut

Teniški globus, 9. februar

Danil Medvedjev izgubil živce in obstal v prvem krogu turnirja

Ž. L.

Danil Medvedjev | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Francoski tenisač Ugo Humbert je na turnirju ATP 500 poskrbel za presenečenje v prvem krogu. 27-letnik je s 7:6 (4), 3:6 in 6:3 ugnal Danila Medvedjeva, zmagovalca tega turnirja izpred treh let. Rus je med dvobojem izgubljal živce, med drugim brcnil v oglasne panoje ob igrišču in se pritoževal nad kakovostjo teniških žogic.

"So te teniške žogice okrogle ali niso okrogle? So okrogle? Ste prepričani? Meni se ne zdijo. Morda ne bi smeli igrati s temi žogicami," je v svojem slogu z glavnim sodnikom dvoboja debatiral Medvedjev in namigoval, da so žogice vpletenega proizvajalca krive za vse prej kot prepričljivo predstavo.

Ugo Humbert je sicer zasluženo prišel do svoje prve zmage na turnirju ABN AMRO Open. Servis ga ni pustil na cedilu, v ključnih trenutkih je odigral tudi odlično obrambo in rešil kar šest priložnosti za odvzem servisa. Dvoboj je trajal 2 uri in 22 minut.

Zmago je v Rotterdamu pred tem slavil tudi Britanec Cameron Norrie, ki je bil v dveh nizih boljši od Španca Roberta Bautiste

ATP 500, Rotterdam (2,4 milijona evrov):

- 1. krog:
Cameron Norrie (VBr/6) - Roberto Bautista Agut (Špa) 7:6 (3), 6:1;
Ugo Humbert (Fra) - Danil Medvedjev (Rus/4) 7:6 (4), 3:6, 6:3;

WTA 1000, Doha (3,4 milijone evrov):

- 1. krog:
Linda Noskova (Češ/9) - Maya Joint (Avs) 6:4, 6:0;
Tereza Valentova (Češ) - Alexandra Eala (Fil) 7:6 (6), 6:1;
Emma Navarro (ZDA/12) - Tatjana Maria (Nem) 7:5, 6:1;
Dajana Jastremska (Ukr) - Cristina Bucsa (Špa) 6:4, 4:6, 7:6 (5);
Katerina Siniakova (Češ) - Clara Tauson (Dan/11) 6:4, 6:1;
Wang Xinyu (Kit) - Emiliana Arango (Kol) 6:1, 7:5;
Qinwen Zheng (Kit/) - Sofia Kenin (ZDA) 4:6, 6:1, 6:2;
Jelena Ostapenko (Lat) - Anastazija Zaharova (Rus) 6:7 (2), 6:3, 6:4;
Maria Sakari (Grč) - Zeynep Sonmez (Tur) 6:1, 6:3;
Ana Kalinskaja (Rus) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 6:2, 6:1.

Danil Medvedjev teniški globus
