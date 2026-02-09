Danil Medvedjev izgubil živce in obstal v prvem krogu turnirja

Francoski tenisač Ugo Humbert je na turnirju ATP 500 poskrbel za presenečenje v prvem krogu. 27-letnik je s 7:6 (4), 3:6 in 6:3 ugnal Danila Medvedjeva, zmagovalca tega turnirja izpred treh let. Rus je med dvobojem izgubljal živce, med drugim brcnil v oglasne panoje ob igrišču in se pritoževal nad kakovostjo teniških žogic.

"So te teniške žogice okrogle ali niso okrogle? So okrogle? Ste prepričani? Meni se ne zdijo. Morda ne bi smeli igrati s temi žogicami," je v svojem slogu z glavnim sodnikom dvoboja debatiral Medvedjev in namigoval, da so žogice vpletenega proizvajalca krive za vse prej kot prepričljivo predstavo.

Ugo Humbert je sicer zasluženo prišel do svoje prve zmage na turnirju ABN AMRO Open. Servis ga ni pustil na cedilu, v ključnih trenutkih je odigral tudi odlično obrambo in rešil kar šest priložnosti za odvzem servisa. Dvoboj je trajal 2 uri in 22 minut.

Daniil Medvedev karate kicks the wall of the arena in Rotterdam



He had 3 break points 0-40 to get back on serve against Ugo Humbert in the 3rd set



“Why do you struggle like this”



💀💀💀💀 pic.twitter.com/MQpHa3UuDC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 9, 2026

Zmago je v Rotterdamu pred tem slavil tudi Britanec Cameron Norrie, ki je bil v dveh nizih boljši od Španca Roberta Bautiste.