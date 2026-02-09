Novi zapleti za Lindsey Vonn, iz Italije prihajajo informacije o njenem stanju

Po grozljivem padcu na olimpijskem smuku in tik preden jo je helikopter odpeljal v bolnišnico, je Lindsey Vonn ameriškemu taboru poslala sporočilo, ki veliko pove o njej, ne kot športnici, ampak kot človeku. Njene besede je na družbenih omrežjih razkril njen trener, nekdanji vrhunski smučar Aksel Lund Svindal. Medtem iz Italije prihajajo nove informacije o stanju Američanke.

"Povejte Breezy, čestitajte ji in ji recite, da je opravila odlično delo," so bile, kot je na družbenih omrežjih zapisal Aksel Lund Svindal, Lindseyjine zadnje besede pred poletom s helikopterjem. Čestitka je bila namenjena rojakinji Breezy Johnson, ki je na slovenski kulturni praznik, natanko leto po naslovu svetovne prvakinje, osvojila še olimpijsko zlato v smuku.

"Lindsey, neverjetno pogumna si," je zapisal Svindal. "Navdihuješ ljudi, ki spremljajo tvojo pot, in tudi nas, ki s teboj delamo vsak dan. Včeraj je bil na gori težak dan. Za vse, a najbolj zate. Pa vendar se je zgodilo nekaj, kar po mojem pove vse. V trenutku, ko si bila poškodovana in v bolečinah, si mislila na sotekmovalko. Pravi značaj pride na plano v najtežjih trenutkih."

Uradnih informacij o zdravstvenem stanju 41-letne Američanke danes še ni bilo, je pa znano, da so ji v bolnišnici v Trevisu včeraj operirali spodnji del leve noge in da jo čaka dolga rehabilitacija.

Po poročanju Reutersa je sicer prišlo do dodatnih zapletov; zvezdnica alpskega smučanja naj bi danes prestala še eno operacijo. Dodaten poseg naj bi bil nujen za stabilizacijo njenega stanja, preprečil naj bi morebitne nove težave zaradi oteklin in zaplete s pretokom krvi.

