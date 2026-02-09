Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., Ž. L.

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
16.55

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 16.55

1 ura, 30 minut

Novi zapleti za Lindsey Vonn, iz Italije prihajajo informacije o njenem stanju

Avtorji:
A. T. K., Ž. L.

Lindsey Vonn je po hudi poškodbi na olimpijskem smuku najprej pomislila na reprezentančno kolegico Breezy Johnson in ji čestitala za izvrsten nastop.

Lindsey Vonn je po hudi poškodbi na olimpijskem smuku najprej pomislila na reprezentančno kolegico Breezy Johnson in ji čestitala za izvrsten nastop.

Foto: Guliverimage

Po grozljivem padcu na olimpijskem smuku in tik preden jo je helikopter odpeljal v bolnišnico, je Lindsey Vonn ameriškemu taboru poslala sporočilo, ki veliko pove o njej, ne kot športnici, ampak kot človeku. Njene besede je na družbenih omrežjih razkril njen trener, nekdanji vrhunski smučar Aksel Lund Svindal. Medtem iz Italije prihajajo nove informacije o stanju Američanke.

"Povejte Breezy, čestitajte ji in ji recite, da je opravila odlično delo," so bile, kot je na družbenih omrežjih zapisal Aksel Lund Svindal, Lindseyjine zadnje besede pred poletom s helikopterjem. Čestitka je bila namenjena rojakinji Breezy Johnson, ki je na slovenski kulturni praznik, natanko leto po naslovu svetovne prvakinje, osvojila še olimpijsko zlato v smuku.

"Lindsey, neverjetno pogumna si," je zapisal Svindal. "Navdihuješ ljudi, ki spremljajo tvojo pot, in tudi nas, ki s teboj delamo vsak dan. Včeraj je bil na gori težak dan. Za vse, a najbolj zate. Pa vendar se je zgodilo nekaj, kar po mojem pove vse. V trenutku, ko si bila poškodovana in v bolečinah, si mislila na sotekmovalko. Pravi značaj pride na plano v najtežjih trenutkih."

Uradnih informacij o zdravstvenem stanju 41-letne Američanke danes še ni bilo, je pa znano, da so ji v bolnišnici v Trevisu včeraj operirali spodnji del leve noge in da jo čaka dolga rehabilitacija.

Po poročanju Reutersa je sicer prišlo do dodatnih zapletov; zvezdnica alpskega smučanja naj bi danes prestala še eno operacijo. Dodaten poseg naj bi bil nujen za stabilizacijo njenega stanja, preprečil naj bi morebitne nove težave zaradi oteklin in zaplete s pretokom krvi.

