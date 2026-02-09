Drama, ki je Prevcu v Predazzu vzela nekaj dni življenja

Predazzo ima za družino Prevc posebno poglavje – z medaljama Petra Prevca in sobotnim olimpijskim srebrom Nike Prevc. A ima tudi dramatično poglavje, ki ga je doživel Peter po srebrnem skoku na SP 2013. Življenje se mu je takrat za nekaj minut ustavilo – zaradi prehitro slečenega dresa. "V kontrolni sobi sem čakal in vse bolj lezel skupaj," je takrat dejal. Danes bo v Predazzu v središču pozornosti spet priimek Prevc. Na olimpijski posamični tekmi bo namreč nastopil še Domen Prevc, prvi mož letošnje sezone. Tudi sam bi rad podoživel svetle trenutke na italijanski skakalnici, zagotovo pa ne bratovih neprijetnih.

Peter Prevc ima na italijansko skakalno središče Predazzo, ki gosti letošnje olimpijske tekme, zelo lepe spomine. Leta 2013 je na nordijskem svetovnem prvenstvu premierno skočil do dveh medalj. Bil je edina svetla zvezda slovenske reprezentance. Čeprav do takrat še ni stal na odru za zmagovalce na posamičnih tekmah svetovnega pokala, mu je na največjem odru uspel veliki met.

Takrat so mlajša brata Domen in Cene ter sestra Nika še z velikimi očmi spremljali, kaj uspeva Petru. Predazzo je bil zanj kraj, kjer so se mu odprla posebna vrata. A na koncu je bil tudi kraj, kjer mu je za krajši čas padla tema na oči.

Na treningu se ni zložilo, na tekmi se je

Ni bilo videti, da si bo Peter okoli vratu nadel odličje. Na drugem treningu na srednji skakalnici je imel "šele" 13. rezultat, v kvalifikacijah prav tako ni bil pri vrhu. Tudi poskusni skok se mu ni posrečil, bil je šele 26.

Zato pa so se mu obzorja razširila v prvi seriji tekme na srednji skakalnici, v kateri je bil peti. Bron ni bil daleč. V drugo je tekmovalcem v hrbet zapihal veter, kar je bila voda na Petrov mlin. Čeprav je imel v drugo prav tako peti dosežek, je na srečo spodletelo Richardu Freitagu in Kamilu Stochu, Peter pa se je veselil bronastega odličja.

Velika skakalnica: tam je dobila zgodba še večjo težo

Dramaturgija je dobila poseben predznak na veliki skakalnici. V kvalifikacijah je bil najboljši, v prvi seriji ga je preskočil le Stoch. In ko si enkrat v elementu, se začnejo stvari zlagati drugače.

Na veliki skakalnici sta mu družbo na zmagovalnem odru delala zlati Kamil Stoch in bronasti Anders Jacobsen. Foto: Guliverimage

V drugi seriji je za pičle 0,6 točke prehitel Andersa Jacobsena, Stoch pa je tokrat ostal zbran in se razveselil zlatega odličja. Peter je imel osvojeno srebrno odličje.

V izteku smo se veselili tudi novinarji. Zgodba je bila videti zaključena.

Potem pa dres in čakanje

Nato je sledila drama, ki je našemu skakalcu zagotovo vzela nekaj dni življenja. V hipu so obrazi v izteku postajali vse bolj kisli. Dobili smo obvestilo, da žirija tekmovanja odloča, ali bo Petra diskvalificirala ali ne.

Bo Domen Prevc tudi pisal zgodovino v Predazzu kot brat Peter? Foto: Guliverimage

Ob veselju si je namreč prehitro slekel dres, česar ne bi smel storiti. Srebro, ki je bilo še pred minuto samoumevno, je naenkrat viselo v zraku.

"Prišel sem na kontrolo z dresom v roki …"

"Na sestanku pred tekmo so se dogovorili, da dresa in čevljev ne smeš sleči do kontrole po skoku. Čevlje so nam pobrali. Jaz te informacije nisem dobil. Ne vem, kje je ostala. Prišel sem na kontrolo z dresom v roki. Vprašal me je, zakaj ga imam v roki. Odgovoril sem, da je bila do zdaj takšna praksa na vseh tekmah v svetovnem pokalu. Očitno je kdo kdaj posumil, da drese pred kontrolami zamenjajo.

"V kontrolni sobi sem čakal in vse bolj lezel skupaj. Funkcionarji so prihajali in prihajali. Drama se je vlekla."

V kontrolni sobi sem čakal in vse bolj lezel skupaj. Funkcionarji so prihajali in prihajali. Drama se je vlekla. Dobili smo velik opomin in imeli bomo veliko dela, da si povrnemo ugled. Zagotovo so nas vzeli na piko," je takrat neljubi dogodek opisal Peter.

Pozneje so mu okoli vratu le nadeli srebrno medaljo, ki si jo je priboril na skakalnici.

Danes je na istem odru brat Domen, v soboto je v Predazzu v srebrni olimpijski svet vstopila sestra Nika

Danes bi lahko zgodovino v Predazzu spisal tudi njegov brat Domen, ki je v tej zimi z naskokom najboljši skakalec v karavani. Na olimpijski posamični tekmi bo napadal medaljo, ki bi priimku Prevc dodala novo poglavje. Nadaljevanje, saj je že v soboto Nika Prevc osvojila srebrno medaljo na srednji skakalnici.