Ž. L., STA

Veronika Erjavec tenis

Teniški globus, 6. februar

Po Kaji Juvan isti par izločil še Veroniko Erjavec

Veronika Erjavec | Veronika Erjavec se je med dvojicami prebila najdlje od slovenskih predstavnic. | Foto Guliverimage

Veronika Erjavec se je med dvojicami prebila najdlje od slovenskih predstavnic.

Foto: Guliverimage

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je ostala pred vrati finala v konkurenci dvojic v romunski Cluj-Napoci. S Francozinjo Tiantsoo Rakotomango Rajaonah sta po uri in 56 minutah izgubili proti Uzbekistanki Kamili Rahimovi in Španki Sari Sorribes Tormo z 2:6, 7:6 (6), 9:11.

Potem ko sta Slovenka in Francozinja v uvodni igri takoj povedli z odvzemom servisa, v nadaljevanju prvega niza nista imeli pravih možnosti proti razigranima tekmicama. Tudi v drugem sta Erjavec in Rakotomanga Rajaonah vodili z "breakom" prednosti, a sta se nasprotnici vnovič vrnili.

Slovensko-francoska naveza je v 12. igri ubranila zaključno žogico Uzbekistanke in Španke, v podaljšani igri še eno, nato pa je poravnala izid. V tesni podaljšani igri tretjega niza sta slovenska in francoska predstavnica ubranili še eno žogico za zmago, četrto pa sta Rahimova in Sorribes Tormo vendarle unovčili.

Pred tem izločili že Kajo Juvan

Uzbekistanka in Španka sta bili v četrtfinalu usodni še za eno Slovenko, Kajo Juvan, ki je moči na tem turnirju združila s Poljakinjo Majo Chwalinsko.

Erjavec je v karieri že dobila turnir serije WTA 250 med dvojicami, in sicer julija lani prav v Romuniji v Iasiju. Takrat je z Madžarko Panno Udvardy premagala Argentinko Mario Lourdes Carle in Švicarko Simono Waltert.

Na posamičnem turnirju so nastopile tri Slovenke. Kaja Juvan je v drugem krogu izgubila proti prvi nosilki, Britanki Emmi Raducanu, Tamara Zidanšek prav tako v drugem krogu proti domačinki Sorani Cirstei, v prvem pa je Konjičanka ugnala rojakinjo Erjavec.

Med dvojicami sta v četrtfinalu izpadli tudi Nika Radišić in Dalila Jakupović, boljši sta bili prav Erjavec in Rakotomanga Rajaonah.

Cluj-Napoca, WTA 250:

Dvojice, polfinale:
K. Rakhimova (Uzb)/ S. Sorribes Tormo - V. Ejravec (Slo)/ T. Rakotomanga Rajaonah (Fra) 6:2, 7:6 (6), 11:9;
L. Havlickova (Češ)/ D. Salkova (Češ) - Q. Gleason (ZDA)/A. Siskova (Češ) (19:30)
Veronika Erjavec tenis
