Olimpijska posamična tekma na srednji skakalnici v Predazzu se je za Anžeta Laniška končala povsem drugače, kot si je predstavljal. Namesto boja za vrh je obstal na 26. mestu, v izjavah pa ni iskal izgovorov – bil je neposreden do sebe. "Upam, da boste tole znali olepšati. Brez jajc sem šel danes gor," je začel, nato pa sam potegnil črto: "Zatresel sem se. Razlog lahko iščem le pri sebi." V slovenskem taboru po zahtevnem dnevu niso mogli biti zadovoljni niti s predstavo Timija Zajca, selektor Robert Hrgota pa je obrazložil, zakaj je dal za torkovo mešano ekipno tekmo prednost Lanišku.

Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc so zastopali barve Slovenije na olimpijski tekmi v Predazzu, nekaj zadoščenja pa je imel na šestem mestu prvi mož letošnje zime, pa čeprav je poudaril, da si je želel medaljo. Lanišek in Zajc sta skakala pod pričakovanji in osvojila 26. oziroma 21. mesto.

"Upam, da boste tole znali olepšati. Brez jajc sem šel danes gor. Bom jaz olepšal. Zatresel sem se. Razlog lahko iščem le pri sebi. Se zgodi. Ni konec sveta, še vedno je vsaj ena tekma pred mano, zato se je treba zbrati in oddelati, kot najbolje znam," so bile prve besede Anžeta Laniška po posamični tekmi na srednji skakalnici na olimpijskih igrah v Predazzu, ki se mu ni izšla po željah, saj je na koncu zasedel 26. mesto.

Lanišek ne ve, kaj je šlo narobe, saj se je dobro počutil čez dan

O tem, ali je bila želja prevelika, je dodal: "Niti ne. Sploh nisem imel želje, da bi si nalagal pritisk. Enostavno mi nekaj danes ni dalo, o rezultatih sploh nisem razmišljal. Nisem pokazal tega, kar znam."

Čez dan se je počutil vrhunsko, kot je dejal, imel celo krajši spanec, in mislil, da bo sproščen tudi na tekmi: "Zdelo se mi je, da sem pravi, ampak očitno nisem bil. Ni šlo, že počep je bil tehnično slab. Vse je bilo grobo."

Zajc: Še sam se ne zavedam, kje bi lahko pridobil tista dva metra

Pretiranega zadovoljstva ni kazal niti Timi Zajc, ki je olimpijsko preizkušnjo končal pet mest višje na 21. mestu: "Kaj pa vem. Glede na treninge je bila prva serija dobra, druga pa spet ni bila slaba, kolikor so bili drugi boljši. Nisem imel tistih dveh, treh metrov, da bi lahko bil višje."

Foto: Reuters

O razlogih, zakaj ni posegel višje, ni imel kaj konkretnega za povedati. Izpostavil je namreč, da so bili skakalci zelo zgoščeni na kupu: "Še sam se ne zavedam, kje bi lahko pridobil tista dva metra. Večinoma sem skakal okrog 99, 100 metrov, pri sebi nimam kje pridobiti."

Hrgota o razlogih, zakaj je dal prednost Lanišku. Zajc bi takoj podpisal, da bi skakal.

Tako Lanišek kakor tudi Zajc sta izrazila željo skakanja na torkovi tekmi mešanih ekip, vendar je na koncu glavni trener Robert Hrgota ob Domnu Prevcu lahko izbral le enega. Na koncu se je odločil za Laniška in pokomentiral svojo odločitev: "Pogoj je bil … Anže in Domen sta imela prednost. Če bosta s Timijem blizu po točkah, bo imel Anže prednost in to se je zgodilo. Bila sta v dveh točkah. Vsak je imel en skok boljši, Timi prvega, Anže drugega. Na podlagi tega smo se odločili."

Robert Hrgota je dal prednost na tekmi mešanih ekip Anžetu Lanišku. Foto: Reuters

Zajc si je želel nastopiti na mešani ekipni tekmi, vendar je priznal, da sta bila Domen in Anže na treningih boljša "Videli smo videli, da sta bila bistveno boljša. Zagotovo imata prednost. Z veseljem bi pa tudi jaz skakal, to bi takoj podpisal," je Zajc povedal svoje mnenje še pred selektorjevo odločitvijo.

Slovenijo bo torej na tekmi mešanih ekip v torek z začetkom ob 18.45 zastopala četverica: Nika Vodan, Nika Prevc, Anže Lanišek in Domen Prevc.